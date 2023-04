Morir de tristeza

Lola Fernández Lucio, Lola Lucio, ha muerto. Se ha muerto en su casa, entre sus cosas y entre las cosas de su querido Juan. Lola ha muerto entre las fotos, los cuadros, los recuerdos, los libros de tantos ilustres literatos, pintores, pensadores, poetas, escultores, políticos, científicos, músicos, profesores y otras personas corrientes, que habían sido sus amigos. Lola ha muerto entre sus tazas de porcelana, y entre los cubiertos que siempre extendía para hacerte sentir parte de su familia y parte de una casa amable, alegre y abierta. Lola ha muerto. Ha muerto de tristeza, como muere el último mohicano, sabiéndose casi la última de una generación. Y con ella morimos un poco todos los que hemos tenido el honor de conocerla, porque el activismo, la energía y, sobre todo, la verdad que ella desprendía, nos hace sentir esta tarde de 14 de abril huérfanos, muy huérfanos de sabiduría y de bondad. Lola se ha muerto y se ha muerto de tristeza, de esa tristeza que arrastraba desde que le faltaba su Juan, desde que le faltaba su candela, su razón de existencia, desde que había perdido a su adorado Juan Benito, aquel hombre de melena al viento que la conquistó y que se convertiría en su cómplice de vida y de proyectos culturales.

Pienso en una foto, en una que tienen juntos: Juan ya enfermo y ella con mirada luminosa y tierna, mirándole con candor y enamoramiento. Si algo es el Amor, si algo fue alguna vez el Amor, el Amor fue, es y será eso, esa foto.

Desde la muerte de Juan, Lola se fue apagando poco a poco. Hace tiempo que no salía. Era casi titánico arrastrarla fuera de su casa y a nosotros poder entrar en ella. Lola estaba atrincherada, el covid fue casi la excusa perfecta para dejarse solo mecer en el recuerdo, en las paredes de su habitación y en el refugio del amor por Juan.

Pero Lola había sido mucha Lola, siempre en su sitio, siempre amable, siempre atenta, cortés, educada y en un elegante segundo plano. Pero ella fue motor, alma, espina dorsal e instigadora de un gran proyecto cultural con múltiples ramificaciones por toda Asturias. En el libro del que es autora, "De Tigres, Tribunas y Círculos", cuenta pormenorizadamente y con exacto rigor cronológico, la génesis y el desarrollo de sus tres hijos: el Premio Literario Tigre Juan, la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana y el Círculo Cultural de Valdediós, los tres hijos que concibió junto a Juan Benito en un "tanto monta, monta tanto", y aunque a ella no le gustaba en absoluto figurar, en ese libro, en el libro de Lola, se pone de manifiesto lo que ella ha sido: una gran generadora de ideas, una gran trabajadora, elucubradora y potente relaciones públicas, conectora de personas y tejedora de redes sociales, pero de las redes de verdad, de las buenas, de las que persisten en el tiempo y en los espacios reales.

Decir que yo quería a Lola, me resulta casi impúdico. Soy una persona a la que le cuesta decir estas cosas. Además, intento no querer a demasiada gente. Ya saben, hay que protegerse, hay que tener corazas. Pero con Lola te las quitabas, era inevitable, sucumbías a ella, te subyugaba. Apenas puedo decir nada más, sólo echarla de menos; eso e intentar respetar su legado y mañana prometerme a mí misma que no me voy a dejar vencer por la inacción y que debo continuar un poquito, que tengo que terminar el último poemario, darle otra vez una vuelta a esos versos que se me resisten o el último artículo que jamás me pongo a escribir, eso y ayudar a Alicia (a Alicia Acebo) a cerrar la última actividad de Tribuna Ciudadana. Sé que a Lola le gustaría que lo hiciera, porque ella siempre te animaba y siempre te motivaba. Supongo que era consecuencia del poso de buena profesora que bien llevaba dentro. Ella sabía cómo seducirte para que intentases sacar lo mejor de ti y para hacerte sentir un poco menos piltrafilla y aliviarte del síndrome de la impostura, y eso, eso lo hacía de forma natural, mientras te servía un pedazo de tarta de chocolate bajo un dibujo dedicado de Alberti. Lola era así, te radiografiaba y decía ver, que sin duda, llevabas diamantes por dentro, y era entonces cuando tú alucinabas porque sabías muy bien que solo se trataba de metralla oxidada. En cualquier caso, conocerla se convertía en un antes y un después. Y el después era sentir un enorme peso, el de una pesada losa y del temor al momento en el que a ella se quitase la venda y te viera de verás.

Pero Lola era dulce y tenía ese poder curativo, esa inmensa generosidad de espíritu, ese don de buena tutora para hacerte sentir que en la vida ibas a sacar un sobresaliente, que tú podías, que llegarías, que de hecho, ya casi estabas. Y es por eso, que Lola se ha ganado el cariño de tanta gente, de tanta gente y de gente tan dispar. Lola será eterna y será siempre inmensa.

Para terminar esta especie de panegírico, quisiera hacerlo con la cita que ella misma utilizó de Pérez de Ayala para iniciar su libro. Decía Ayala "La razón de ser de cada criatura es su perfección (…) ¿Cuál es la razón de ser del hombre? Hacerse lo más hombre posible".

Querida Lola, querida mía, no te quepa duda qué tú has sido "La más mujer posible". Descansa en paz junto a tu Juan. Por aquí se te querrá siempre. Un beso Lola. Un beso.