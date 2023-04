Minas, para asiento del Rector

Una buena Universidad debería estar al servicio de la población, con una ubicación que permita el acceso fácil y rápido a todos los estudiantes. Los campus universitarios de Llamaquique, El Milán, y Los Catalanes, y el edificio que alberga la Escuela de Minas, ofrecen la mejor situación, mientras otros como El Cristo y Viesques no facilitan el acceso de los estudiantes por su ubicación periférica. El caso más extremo, Mieres, tiene muy poca presencia de estudiantes de fuera de la comunidad o de las zonas periféricas de Asturias, y en su mayoría, residen en Oviedo y se desplazan a diario al campus.

El número de estudiantes de la Universidad de Oviedo no ha dejado de menguar en los últimos años, y en esto todas las instituciones deben plantearse cuáles han sido las causas. En una sociedad en la que la formación es la base del desarrollo económico y social, debemos exigirles a todos ellos un análisis profundo de las decisiones que nos han llevado a este fracaso continuado. Entre las causas del descenso del número de estudiantes deberíamos considerar la falta de nuevas titulaciones, es decir, la creación de estudios nuevos, que no la implementación de "combinaciones" de estudios como los dobles grados. Si las exigencias de la formación universitaria son crecientes, poco sentido tienen las dobles titulaciones Económicas/Derecho o Física/Matemáticas, que se construyen sin más necesidad que añadir un año de estudios al ciclo universitario: quien mucho abarca, poco aprieta.

Otras nuevas titulaciones presentadas por la Universidad de Oviedo son fruto de otra combinatoria similar. Donde había Ingenieros Técnicos de Minas con formación en Topografía, se crea una titulación en Ingeniería Geomática. De igual modo, la creación del Grado de Caminos mediante la complementación de la formación en Ingeniería de Minas tampoco supone una mejora significativa en la oferta formativa, ya que comparten su espacio profesional. Otro ejemplo, la Ingeniería Civil, un clásico en EE UU, busca su hueco entre arquitectos e ingenieros de caminos sin encontrarlo.

Las nuevas titulaciones necesarias son aquellas que la sociedad demanda y que la Universidad de Oviedo es tan reticente a atender. Que a día de hoy sea necesario salir de Asturias para formarse como arquitecto, periodista, o para la mayoría de las ingenierías clásicas, no es aceptable. Una universidad ambiciosa debería comenzar a planificarse para satisfacer estas necesidades formativas. Y mientras se da esta situación de inmovilismo en la Universidad de Oviedo, la de León ofrece estudios más diversos y presume de haber aportado dos de sus estudiantes al programa de formación de Astronautas de la NASA. Estudiantes que no podrían haberse formado en Asturias, donde no hay Escuela de Ingenieros Aeroespaciales, ni tampoco Aeronáuticos.

La Universidad de León formó parte de la de Oviedo hasta el año 1979 y, desde entonces, está superándonos en resultados académicos y crecimiento. No queda más remedio que aceptarlo, felicitar a sus gestores y seguir su ejemplo. Si en los años ochenta se venía de León a Asturias a formarse, hoy día es más frecuente el caso contrario.

El futuro de esta tierra, el de sus nuevas generaciones, está en juego y sin una buena formación universitaria no hay futuro profesional, y no sólo para los titulados universitarios, sino para todos los trabajadores y para toda nuestra sociedad. Y en medio de esta situación, cerrar la única escuela de ingeniería clásica de Oviedo es un disparate. La población del área central de Asturias tiene derecho a tener una Escuela de Ingeniería accesible desde cualquiera de sus poblaciones, y la mejor ubicación para ello es Oviedo.

Que la ubicación central y bien comunicada de la Universidad es clave para facilitar el acceso a todos los estudiantes del Área Central de Asturias, lo sabe bien el equipo rector. Recientemente se publicó que ellos mismos planean ubicar en el edificio de Minas los servicios administrativos y de dirección, en una muestra evidente de que, en lugar de buscar la mayor facilidad para el acceso de los alumnos, pretenden ubicarse ellos mismos en este emplazamiento y disfrutar de su situación en el centro de la ciudad y a escasos metros de las estaciones de tren y autobuses. El señor rector se asienta en Minas, y manda a los estudiantes a Mieres. Buen ejemplo de egoísmo en una institución que debería ser ejemplar.