El Pleno interminable

Hacer una especie de huelga a la japonesa y convertir el último Pleno del mandato en un maratón infructuoso lleno de proposiciones con poco futuro no parece la mejor forma de echar el cierre a cuatro años de presencia pública. Hay concejales que no volverán a pisar un salón municipal y los hay también que repetirán en el tique de sus partidos para el 28M. Lo que se viene para este martes y, posiblemente para el miércoles, será la escenificación de lo lejos que están los políticos de la calle, por mucho que ahora el paso de un lado a otro sea más sencillo y rápido.

A la oposición en Oviedo le molesta el transfuguismo de tres de Ciudadanos al PP, con quienes gobernaban. Habría que debatir si esa es la palabra. Tránsfugas son los que votan contra su partido, facilitan su derrota o, directamente, se van con los de la otra acera. Lo fueron Tamayo y Sáez en Madrid, socialistas, que en 2003 no votaron al suyo, Simancas, y perdieron un gobierno aún sin recuperar. Los de Oviedo –Cuesta, Costillas y García– se han ido con los de al lado. Son refugiados de la política en estampida de un partido en descomposición. No rompen gobiernos, buscan acomodo. No lo encontraron, o no lo buscaron Pacho y Pereira, resistentes en lo que queda de Ciudadanos, un partido que ha transfugado del gobierno a la oposición para llegar a lo anómalo de una mayoría opositora. Habrá circo en el Pleno del martes, a la espera de la reacción de un PP en minoría. Pero, ¿de verdad creen todos ellos que estos espectáculos les acercan al votante?