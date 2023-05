Duendes lorquianos

El homenaje a Lorca de Guayominí Producciones es una delicada y juguetona incursión en el universo poético del autor a través de canciones, títeres, parodia y proyecciones de lunas y estrellas. Me recuerda a una de esas cajas con objetos preciosos para los niños, que no deja de sorprendernos y embelesarnos desde la sencillez de lo artesanal. Y es que Lorca se presta muy bien a esta deconstrucción creativa y naif apta para todas las edades. En un escenario sembrado de fardos de paja y cencerros de vacas con nombres de las hijas de Bernarda, Arantxa y Manu buscarán la esencia del poeta en lo más profundo de sí mismos: las vacas de Manu y el bisabuelo fusilado en la guerra de Arantxa. Y desde esa verdad y cercanía, llegarán a lo universal conectando con el público familiar para quien está diseñada esta divertida pieza. Patricia, desde la dirección, compone este acertado puzle con las poesías más emblemáticas del autor, canciones populares como "La tarara" o "Anda jaleo, jaleo" aquí incluso a ritmo de rap, un fragmento de "El retablillo de D. Cristobal" con máscaras y a golpe de cachiporrazos que también alcanzan al espectador, la historia del bisabuelo de Arantxa representada con teatro de objetos, convirtiéndose en uno de los momentos más íntimos y emocionantes, rematada con una reflexión sobre la guerra a través de las simpáticas voces en off de unos niños, y la búsqueda con la linterna de lunas, manos y peces en la tela del fondo repleta de dibujos lorquianos. La iluminación de Alberto Ortiz consigue crear esa atmósfera mágica que es capaz de “inundar de estrellas el patio de butacas”. Arantxa está soberbia con su candor inocente y una vis cómica muy potente. Manu Lobo nos sorprende con un registro farsesco al que no nos tenía acostumbrados y se nota la química con su partenaire. Genial la aparición final del Lorca niño (Samuel Nilson) ataviado de traje, pajarita y una rosa. El público disfrutó de esta experiencia interactiva en la que pudo recitar, cantar y recibir recompensas por su participación.