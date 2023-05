Hace algunos días, en el marco del Día de la Mujer, empecé a recibir mensajes y llamadas de amigos y desconocidos, y todos con la misma insistencia: tienes que verla, no te lo pierdas. Inmediatamente me entró el gusanillo, no sabía de qué me hablaban, y en algunos casos desconocía a los remitentes de tan urgente llamada. Pensé en algún tipo de noticia llamativa, buceo en prensa y noticiarios, buscaba noticias, tal vez de acontecimientos terribles, batallas perdidas, leyes absurdas, manifestaciones feministas.

Pero inmediatamente un gran amigo me ayudó a descubrir el sentido de aquella urgencia, era una invitación para que me acercara a los cines de mi ciudad a disfrutar de una historia cuanto menos diferente, no podía perderme la película "La sirvienta", la historia de una mujer del siglo XIX, la santa de Navarra, la fundadora de esas monjitas de María Inmaculada, que popularmente llamamos en Oviedo las "domésticas". En un principio me entró el miedo, porque estas historias de bajo presupuesto y tan pegadas la vida, y tan de Iglesia, suelen quedar en un segundo plano, se proyectan en horarios imposibles, y su lenguaje, estética, tratamiento, maneras de contar la historia suele dejarme bastante indiferente. Pero ante tal insistencia no me quedó más remedio que buscar un hueco y acercarme a un cine de barrio para poder disfrutar de esa historia que realmente no solo me conmovió sino que desmontó muchos de mis esquemas. Es cierto que no hace falta ninguna película para contarnos la historia y la vida de tantas mujeres de nuestro tiempo, como las monjas de las Domésticas, que siguen luchando con tesón y con fuerza por cambiar nuestro mundo, por cambiar el rostro de muchas mujeres olvidadas, por teñir el rostro de nuestra Iglesia con los rasgos de mujeres valientes de ayer y de hoy. Debo confesar una cosa, disfruté con una historia que va más allá de las propuestas ñoñas que tantas veces nos encontramos; una apuesta estética y musical que te rompe los esquemas, un lenguaje narrativo fresco, un verdadero homenaje músicas atrevidas, una manera de contar historias de mujeres sin pararse en los detalles que marca el tiempo, para centrarse en las emociones que provoca en nosotros una historia de heroicidad, de valentía, de lucha, de una pequeña-gran mujer por empoderar y dignificar a las mujeres en un siglo especialmente difícil. Una película que me descubrió una vida que apenas conocía, con pequeñas referencias dibujadas en historias de mujeres que día a día veo callejear por nuestra ciudad trabajando sin descanso por esas mujeres que lo han dejado todo, que lo han perdido todo, que ni siquiera les queda un resquicio de esperanza y de futuro. Descubrí a una mujer que hizo cosas extraordinarias hace ya 150 años, Una verdadera feminista que dedicó su vida a ayudar, promover la dignidad de las mujeres, que se embarró en las calles ayudando a encontrar caminos de emancipación para muchas mujeres que carecían de todo. Una mujer inteligente y carismática, una mujer fuerte y valiente, que con su empeño y luchando contra todo, soñaba con cambiar el mundo. Para mí ha sido un verdadero regalo descubrir una historia de feminismo eclesial, como tantas otras silenciadas, una santa que luchó contra los prejuicios de una Iglesia de su tiempo, que vivió en la noche, en la calle, que pateo burdeles y cárceles, que se enfrentó incluso a su propia familia, pero nada de eso rompió sus sueños... Doy gracias a tantos amigos que me empujaron a disfrutar con la historia de tantas mujeres de ayer y de hoy, la historia de la lucha por la dignidad, la historia por empoderar y dignificar a tantas mujeres que han contribuido a construir el mundo del siglo XXI. Por invitarme a dejar atrás prejuicios y a reflexionar sobre el papel de la mujer dentro y fuera de la Iglesia. Por hacerme descubrir que solamente cuando eres capaz de saltar barreras y obstáculos puedes transformar y mejorar la realidad que te rodea. Por no tener miedo a poner en mi vida un nuevo rostro de mujer...