Vivir para contarlo: 80 años no son nada

Siempre que a uno le toca cumplir años se llena de buenos propósitos, proyectos energía y optimismo. El próximo viernes 12 de mayo me toca soplar velas. Ochenta, casi nada.

La celebración de la edad no es una añoranza del pasado sino un recuerdo en la memoria que nos obliga a estar a la altura que exige esta sociedad tan evolucionada y competitiva. Siempre he creído que es posible mirar al futuro con un pie en el pasado, porque el futuro tiene un corazón antiguo.

Después de 64 años de profesión y 57 establecido en la ciudad de Oviedo, la misma que me acogió desde el primer día como a uno más y a la que estoy y estaré eternamente agradecido, puedo presumir de unas cifras laborales que ni en el mejor de los sueños podía imaginar cuando comencé, con apenas dieciséis años, en la barbería que regentaba mi hermano José en el puerto de El Musel, en Gijón.

23.460 días trabajados, 196.890 cortes de cabello realizados que equivalen aproximadamente a 9.050 kilos de pelo, 58.270 afeitados, 106.480 lociones capilares aplicadas, 160 tijeras y 700 peines usados. Jamás habría alcanzado estos números si por mi salón no hubieran pasado 128 colaboradores de los que 120 están triunfando en sus respectivos negocios; los otros ocho conforman mi actual excelente equipo.

He tenido la inmensa fortuna de ser director artístico nacional de Peluquería y siete veces jurado único español en los campeonatos del mundo. He sido concejal del Ayuntamiento de Oviedo en la primera corporación de la democracia con Luis Riera de alcalde (1979-1983). Saqué tiempo para escribir casi una decena de libros. Y tuve el inmenso placer de haber recibido innumerables distinciones, tanto profesionales como personales: me concedieron el Peine de Oro Internacional, así como la Percha de Oro a la Elegancia. Fui elegido por unanimidad primer Hijo Predilecto del concejo de Aller y "Ovetense del año 2016". Por ello, he desarrollado diferentes roles; la esencia de la persona se gesta con la experiencia que te dan los años.

Mis casi tres décadas acompañando y atendiendo a los integrantes de la Selección Española de Fútbol me impulsaron a seguir esa disciplina, pues a nadie se le escapa que los futbolistas son líderes difusores que marcan estilo, especialmente entre la juventud. Esa relación con el fútbol me permitió asistir a cinco mundiales, seis campeonatos de Europa y visitar países como Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Corea del Sur, Austria, Ucrania, Brasil, Sudáfrica, Inglaterra o Panamá, por citar algunos. En aquellos aproveché para contactar, estudiar y aprender de otras culturas enriquecedoras, vivencias que plasmé en el libro "De los pies a la cabeza. Mis vivencias con el fútbol y la Roja".

Profetas de la imagen

Hay quien me ha llamado el último romántico de la peluquería, otros también me conocen como el psicoesteta y estilista de la Selección Española de Fútbol, pero a mí lo que verdaderamente me gusta es que me reconozcan como un trabajador infatigable, creativo y profesional.

E innovador. Porque nada tienen que ver las técnicas ni los productos que empleábamos en el primer salón que abrí en Oviedo, en la plaza Juan XXIII, con los procedimientos y artículos de cosmética de última generación de la época que manejamos ahora. Ni mucho menos en comparación con aquella barbería de El Musel donde casi arrancaba las barbas llenas de salitre a los pescadores de Bermeo que atracaban en Gijón durante la costera de la anchoa.

Es fundamental mantenerse actualizado y conocer los cambios de modas y tendencias independientemente del sector en el que se trabaja. Si en sectores como la Medicina, la Abogacía o la Pedagogía se da por supuesta una constante actualización y profundización de conocimientos, por qué no iba a ser igual en otras disciplinas, incluida la nuestra, la de la psicoestética y el estilismo. "El progreso consiste en renovarse", dejó escrito Miguel de Unamuno. De ahí que, siendo un defensor a ultranza de uno de los oficios más antiguos del mundo –socio fundador número uno de la Asociación de Peluquerías de Asturias y en la actualidad presidente de honor–, llevo tiempo reclamando que la formación en peluquería sea reglada y se incorpore como grado a la Universidad.

Los peluqueros somos los profetas de la imagen de la sociedad. Esa es nuestra función teniendo en cuenta que la belleza es expresión y la imagen personal, cultura. Decía el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset en su manuscrito póstumo "Origen y epílogo de la Filosofía": "Elegante es aquel hombre que no hace o dice cualquier cosa, sino que hace lo que hay que hacer y dice lo que hay que decir". Desde el punto de vista de la psicoestética, la elegancia se refleja en aquellas personas que saben coordinar el corte del cabello, el peinado, la barba, el vestido, la figura y la personalidad. Así lo explico en otro de mis libros "Cómo triunfar en la era de la imagen. Claves psicoestéticas para el siglo XXI" cuyos beneficios por la venta de ejemplares, por cierto, también dono a fines benéficos, porque siempre he tenido claro que lo mío no es el bolígrafo, sino las tijeras, y que ese ejercicio de plasmar conocimientos por escrito se debe a mi intención de transmitirlos a los demás.

Abiertos a nuevas vivencias

En mi trayectoria vital aprendí que la categoría de una persona no se mide por la profesión que ejerce sino por cómo se desenvuelva en ella y el deseo de llegar a lo más alto sin pisar a nadie. Para mí siempre fue esencial el equipo, el cliente, la persona con sus valores y comportamientos. La esencia de la vida es la felicidad, la honestidad, la honradez y la generosidad.

Hace tiempo que peino canas pero no pienso dejar de trabajar. Sigo y seguiré estando al frente del salón de peluquería hasta que la salud me lo permita. Mi sitio está en el salón. Donde disfruto viendo los avances y evolución que hoy la imagen personal reclama. No concibo la vida sin ese quehacer diario rodeado de las piezas de objetos antiguos de barbería que salpican rincones y paredes de nuestro lugar de trabajo. Eso sí, soy plenamente consciente de que un edificio podrá estar lujosamente decorado con toda clase de ornamentaciones y obras de arte, pero lo que le sostiene y le da solidez son las rígidas estructuras metálicas escondidas bajo esa decoración. Una empresa no la define su tamaño ni su capitalización, la define su propósito empresarial, su cultura y sus valores.

Escribió Gabriel García Márquez en su obra "Vivir para contarla" que "la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla". De momento yo sigo aquí mirando al futuro con observancia serena y con la plenitud que da el dominio del propio oficio. Orgulloso de haber creado promoción para quienes han trabajado conmigo o participado de ello. Cumplir años, en ocasiones, deriva en un dilema: mirar hacia atrás con nostalgia o gozar de un presente ilusionante. La actualidad que vive el mundo y Europa en concreto son momentos complejos, inciertos, convulsos… pero llenos de retos y oportunidades. Nosotros seguiremos poniendo muchas ilusiones y proyectos para seguir contándolo.

De ahí que cada uno de los días de este 2023 sigamos rindiendo culto a la creatividad, la iniciativa y el esfuerzo, ingredientes necesarios para mantener el reto innegociable de alcanzar la excelencia en la atención a nuestra distinguida clientela.

Pienso que a veces no hay mayor meta que el propio camino recorrido y sigo viendo reflejado en el semblante de todos mis clientes y amigos su afecto y consideración. Como constato lo mucho que he recibido y recibo de todos ellos, que siguen confiando en mi salón de peluquería y en mi excelente equipo de colaboradores.

Este es el mejor tratamiento rejuvenecedor que podré tener nunca. Por eso mis ojos los verán siempre brillantes de ilusión, profundos de razonamientos y abiertos a las nuevas vivencias que nos depara el presente anticipándose al futuro.