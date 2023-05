El nombre de las cosas

Este miércoles, 17 de mayo, los integrantes del Colegio de Abogados de Oviedo, reunidos en Junta General, debatiremos y votaremos la adaptación de nuestros estatutos al nuevo Estatuto General de la Abogacía.

Entre otras cosas, decidiremos si nuestra institución mantiene el nombre tradicional que ostenta desde su nacimiento, hace casi 250 años, o si pasa a ser denominada "Colegio de la Abogacía de Oviedo", alineándonos de tal modo con lo previsto en el Estatuto General. Si el seguimiento de esa norma es o no legalmente obligatorio ha suscitado opiniones contrapuestas, dando lugar a un debate jurídico que probablemente termine siendo zanjado, en el caso de algún otro colegio, por resolución judicial.

Este debate nominalista, cuya trascendencia práctica para los profesionales de la abogacía y para la sociedad a la que servimos es más que dudosa, tiene, sin embargo, una notable carga emocional; y, si bien es probable que una buena parte de los colegiados lo vea con alguna indiferencia, también es cierto que otros compañeros y compañeras mantienen al respecto posturas claras y tajantes, de signos radicalmente opuestos, y todas ellas –como no podría ser de otro modo– perfectamente respetables.

En semanas previas, de este asunto se han hecho eco algunos medios de comunicación (entre ellos, el diario en el que publico este artículo), y quizá se haya podido transmitir a la opinión pública la idea de que la actual Junta de Gobierno ha apostado, con actitud militante y sin matices, por la defensa del cambio de nombre. No es así, pues entre las mujeres y los hombres que integramos ese órgano colegiado coexisten diferentes opiniones, tanto en relación con la obligatoriedad o no de modificar la denominación, cuanto de la propia cuestión de fondo, y cada uno ha expuesto lealmente su criterio en las numerosas ocasiones en que hemos debatido.

Personalmente, he expresado en todo momento mi apuesta por el mantenimiento del nombre actual, por tradición histórica y porque, con toda sinceridad, no comparto la idea fuerza que sirve para apoyar el cambio de denominación; a saber: que el nuevo nombre es más inclusivo, en tanto el actual parecería referirse sólo a las personas de género masculino, dejando fuera al amplio colectivo de las de género femenino. Frente a ese discurso, nunca he tenido la menor duda de que en el plural "abogados" nos encontramos cómodos y nos sentimos plenamente reconocidos e integrados todos aquellos que hemos hecho del ejercicio de la abogacía no sólo nuestro medio de vida, sino también nuestra forma de estar en el mundo.

No obstante mi confesada preferencia, también proclamo que el posible cambio de nombre no me genera un especial rechazo, aunque sólo sea porque, en este caso, la eventual nueva denominación no supondría violentar la corrección del lenguaje, ya que el término "abogacía" tanto designa a la profesión y a su ejercicio cuanto a la totalidad de las personas que integran el colectivo. Por tanto, el nuevo nombre no haría chirriar desagradablemente los engranajes de la lengua española.

En cuanto al propio hecho de que este aspecto sea sometido a debate y decisión, la Junta de Gobierno ha recibido acusaciones de antidemocrática y de no respetar la voluntad del colectivo, por cuanto hace algunos años se decidió mantener el histórico y actual nombre. Tales imputaciones serían de todo punto acertadas si la Junta hubiera acordado, de manera unilateral, apartarse de la decisión mayoritaria de los colegiados. Pero carecen de base cuando lo único que se plantea es someter nuevamente a votación de todo el censo la cuestión debatida; y, además, no de manera aislada ni caprichosa, sino con ocasión de la obligada adaptación estatutaria. Sin olvidar, desde luego, que algo tendrán que opinar los numerosos compañeros y compañeras incorporados al censo en los últimos años, que no han tenido ocasión de manifestar ni de decidir al respecto. ¿Alguien querría privarlos de voz y voto?

Finalizo estas líneas expresando mis deseos de que, pese al ardor dialéctico habitual de nuestra profesión, el debate relativo al cambio de nombre no suponga motivo (ni disculpa buscada de propósito por nadie) para divisiones y enfrentamientos en el colectivo, y de que todos aceptemos el resultado de la votación, sea cual sea, sin alardear del triunfo ni dolernos de la derrota, pues para nadie debería suponer ninguna de ambas cosas.

Al fin y al cabo, con uno u otro nombre, nuestras aspiraciones y nuestros problemas seguirán siendo idénticos. Y a todos nos convendría remar en la misma dirección, con la mayor unidad posible y con la vista puesta en hacer realidad las primeras y tratar de resolver los segundos.