El acuerdo como política

La candidatura de IU-Convocatoria se propone desarrollar una política fundamentada en el acuerdo en el Ayuntamiento de Oviedo que tenga como eje el diálogo entre los partidos y con la sociedad civil para lograr un compromiso sobre el modelo de Oviedo a construir entre todos. También, es necesario negociar y colaborar con otras administraciones en su desarrollo.

Llevamos demasiado tiempo estancados como consecuencia de la política del no entre las fuerzas políticas, entre el gobierno y la oposición y entre las propias instituciones. Es insostenible. La lógica populista del amigo enemigo, de la patrimonialización de la verdad y la polarización, siempre presente, se ha convertido en protagonista y trae como consecuencia la crisis e impotencia de las instituciones democráticas frente a los desafíos de la desigualdad, la transformación digital y la emergencia climática. Ante la complejidad no se puede sostener la teoría de la conspiración o la política del no y el simplismo. Eso acaba en frustración y en una política asfixiante y asfixiada. Hay que desbloquear la política elevando su nivel.

En IU-Convocatoria estamos convencidos que la solución de los problemas de Oviedo: el empleo de calidad, la vivienda asequible, la educación, la sanidad, la cultura o los cuidados no se quedan en Oviedo ni tienen solución exclusivamente en el gobierno local. Requieren colaboración política y social en el Pleno, así como con otras instancias que, aunque tienen esas competencias propiamente dichas, no deben ser excluyentes. Los problemas son responsabilidad compartida.

Se necesitan acuerdos para el futuro del urbanismo y la urgente superación de las heridas y fracturas que aquejan a Oviedo como concejo y ciudad, como capital y centro del área metropolitana. Zonas como La Vega, El Cristo, el Antiguo o Ciudad Naranco no solo requieren de la colaboración con la administración central y con el Principado, sino previamente de un Pacto por Oviedo para, a partir de él, negociar con el apoyo necesario para que la solución sea conjunta y vaya más allá del trato de cada caso por separado y de la rentabilización a corto plazo de los terrenos. Hay que dotar a estos proyectos de una idea de la ciudad del futuro.

Un pacto para integrar definitivamente a los barrios en el centro de Oviedo, con la preservación del patrimonio y la recuperación de La Vega, la ampliación del campus de El Cristo y la revitalización del Antiguo. Los servicios del Ayuntamiento tienen que estar en el corazón de cada barrio, también para favorecer la transición hacia una nueva movilidad activa que recupere el comercio y la hostelería de proximidad.

Un modelo de ciudad de futuro que se apoye en todas nuestras catedrales: el Prerrománico y las de la cultura, la Universidad que es investigación e innovación y el HUCA con toda su potencia biosanitaria para desarrollar nuevas actividades empresariales, nuevos empleos y servicios de calidad.

Consideramos que lo mejor de lo que nos ha pasado en estos últimos años, a pesar de la polarización, la crispación y el deterioro de las instituciones, ha sido precisamente fruto del diálogo y los acuerdos: reforma laboral, salario mínimo, pensiones y acuerdo para salarios. Por eso IU-Convocatoria dice sí a colaborar con el Principado y el gobierno central en todas estas materias. Dice sí a un acuerdo político y social por Oviedo. Porque el empleo, la vivienda, la atención primaria de salud y la pobreza y exclusión son responsabilidades compartidas que no podemos eludir. Sumemos fuerzas entre todos y todas y hagamos nuestro trabajo: gobernar acordando.