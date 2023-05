A la campaña

Ha comenzado el rito de campaña. En Oviedo, la opción entre continuismo, con asesores vesánicos y depredación para el norte, y la alternativa tranquila, conocedora de nuestra historia, gestora... No se sentarán, y bien siento, en el Consistorio personas valiosas del amplio espectro que, sin embargo, asomaron cabeza: Cristina Coto y Sofi Peña, defenestradas de Vox; los activos Nava, Díaz de Miranda y Páramo; los socialistas W. López, Ricardo Fernández, A. Rivas y L. Pontón y los podemitas B. Suárez, A. Taboada, G. Arbesú y Rosón. Habrá quien, evaluando su propio obstáculo, dado el sistema, tendrá dignidad progresista de retirarse.

Este inicio me retrotrae a otros varios en los que participé pegando carteles que no siempre me ofrecían. Recuerdo especialmente a personaje hipercrítico, Nel Amaro, personalidad olvidada de cierto interés antropológico, que en su «performance» se disfrazaba de Espinete haciéndose llamar «Pita». Antes, o a la vez, había pasado por la Universidad cuando la Xunta Pola Defensa de la Llingua presentó a La Pita para Rector en acto esotérico reclamando oficialidad del asturiano. La tal Pita perseguía a Vicente Álvarez Areces y debió colegir que asistiría a las pegadas del Milán, el Campillín o El Palais. Nel me reconoció y yo mismo noté in situ que no quería manifestarse en mi contra haciendo mutis por el foro. Supe luego de quién se trataba y que su «deferencia» conmigo era por haber defendido antaño a su familia ante el siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) del tardofranquismo y llevar su caso, en especial el de sus padres de Santa Marina/Mieres, con la ayuda de Marcelino Arbesú, a la oficina dublinesa de Amnistía.

Espero que la campaña contribuya a que los electores decidan en conciencia y libertad.