Guillermo Lorenzo, adiós a un pediatra ejemplar

Al hojear hace unos días LA NUEVA ESPAÑA, nos encontramos con la esquela de una persona no por conocida y querida, menos esperado su fallecimiento. Y fue, después de la primera impresión de sorpresa y sentimiento, cuando siguiendo con el periódico, nos detuvimos en una frase del último premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades, Nuccio Ordine: "La vida de un hombre que solo piensa en sí mismo es una vida mísera", porque expresaba con contundencia todo lo contrario de lo que fue la vida de Guillermo Lorenzo. Toda una vida entregada al servicio y a disposición de los demás con apenas pensar y mirar para sí mismo.

Como médico pediatra, sus compañeros en el centro de salud Paulino Prieto, donde prestó durante lustros sus servicios, no solo le querían, sino que le admiraban. No existían horarios para él; no había prisa alguna en la atención a sus pequeños pacientes a quienes trataba con exquisita delicadeza, realizaba las visitas a domicilio que hicieran falta y de sus labios siempre salían palabras de ánimo y esperanza para los padres o familiares.

Como persona, ya se ha dicho: vivía por y para los demás. Le premurieron su señora madre y cuatro hermanos, algunos más jóvenes que él, con quienes literalmente se vació en los cuidados, tratamientos y desvelos. Últimamente, con su esposa, Loli, quien padece algunos problemas de salud, paseaban a diario buscando el sol de mediodía por las aceras del barrio de Llamaquique o de la Plaza de la Gesta, siempre sonriente y pendiente de aquella.

Pero no solamente en estos aspectos más íntimos o familiares Guillermo Lorenzo constituía un ejemplo a imitar. Es que poseía un auténtico don de espíritu de servicio, entendido como característica del ser humano que define a una persona desinteresada, agradable, dispuesta a facilitar ayuda a quien la necesite, alegre, y que intenta conseguir satisfacer las necesidades de otra persona con una positiva y buena actitud, sin esperar recompensa alguna.

Quienes tuvimos ocasión de participar con Guillermo en tareas de servicio público en los puestos y cargos que desempeñó en tiempos muy distintos a los de ahora, podemos dar fe de su disposición permanente para anteponer siempre el bien común al propio, dando a nuestra vida un sentido de compromiso desinteresado en beneficio de los demás., y omito de propósito casos, circunstancias y situaciones concretas, que estoy seguro están en la memoria de muchos.

Descansa en paz, Guillermo, que bien te lo mereces por lo mucho que diste. E intercede por nosotros para que, siguiendo tu ejemplo, imitemos tu paso por esta vida terrenal.