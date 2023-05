Déjame tocarte esta noche

Hace poco menos de año y medio tuve el privilegio de asistir, invitado por la Sociedad Filarmónica, a un concierto encantador de un joven cuarteto de cuerda, el "Chopswey String Quartet". Un lujo que, sin embargo, apenas convocó unas pocas docenas de personas. Posteriormente mantuve varias conversaciones con Manuel Álvarez-Buylla sobre el preocupante momento que estaba viviendo la Filarmónica y sobre qué camino debía tomar para sobrevivir. En aquel entonces Manuel me señaló varias ideas que tenía en marcha: buscar apoyos institucionales, mayor presencia en redes sociales, abrir las puertas de la Sociedad a la venta de entradas, estrechar lazos con la Ópera de Oviedo, abrirse a nuevos sonidos, como podría ser el jazz. Junto con Santiago González del Valle estaba luchando por devolver a la institución a la altura de su historia.

Pasados estos meses he vuelto a un concierto de la Sociedad, ahora respaldada por la Fundación Municipal de Cultura. Casi quinientas personas, muchas de taquilla, para ver a la "Vetusta Big Band" y pasar una velada entre sonrisas, chasquido de dedos y buen swing.

Podría decirse que ésta orquesta es un sueño hecho realidad de su director, Jesús Arévalo. Lo cierto es que es más una prueba de su esfuerzo y perseverancia después de las experiencias al frente de la Big Band del Conservatorio de Gijón y de la "Asturias Big Band". También por ser capaz de sobrevivir, con esta "Vetusta", a los rigores de la pandemia.

Todos los que estamos relacionados con el mundo de la música en Oviedo conocemos la vinculación de Arévalo con el mismo. No sólo por la histórica tienda de la Calle Marqués de Santa Cruz, sino también por sus facetas como afinador, restaurador, profesor de música, mecenas, intérprete, compositor, arreglista, técnico, transportista e incluso público. No hay perfil de la profesión que no haya trabajado con entusiasmo.

Arévalo tomó la palabra en pleno concierto de la "Vetusta Big Band" para contar su historia, tan marcada por la existencia de la Filarmónica en Oviedo. Él ya acompañaba a su padre al teatro para afinar el piano Steinway & Sons cuando apenas tenía siete años. Explicó la fascinación que aquel ritual y aquel instrumento le provocaban. Cuando cumplió los dieciocho heredó esa misma responsabilidad, que ha honrado los últimos cuarenta años. En ese tiempo se ha hecho amigo del Steinway, ha aprendido a conversar con él. De hecho, nos contó, esa misma mañana, al ser afinado, el piano le había preguntado quién actuaba esa noche. Jesús le había contestado que, esta vez, sería él mismo quien lo hiciese. "Meca", le contestó el instrumento. "¿Pero tú no sabes que por mis teclas han pasado maestros como Rubinstein, Alicia de Larrocha o Purita de la Riva? Tú tienes los huevos ‘cuadraos’". Pero Jesús, con una sonrisa y una caricia, le había susurrado: "Amigo, por favor, déjame tocarte esta noche…"

El concierto tuvo todo lo que debe tener una buena Big Band. La "Vetusta" suena compacta, rotunda, con fuerte raíz en la sección rítmica, donde la batería de Cambareli es la gran protagonista. Arévalo, desde el piano o de pie, modula la potencia de los vientos, sección muy bien ensamblada en la que destacaron los saxos de Tomás Azpiri y Fausto Salvent, muy elegante, y la guasa de Fabián Pérez al trombón. Así se sucedieron los clásicos de Miller, Gershwin, Ellington o Sinatra en una sesión de éxitos incontestables. Tras los infalibles "Sing, Sing, Sing" e "Into the mood", fuera de programa, la "Vetusta Big Band" y el público de la Sociedad Filarmónica se pusieron en pie para regalarle a Jesús Arévalo, el mejor amigo del Steinway, el aplauso cerrado que le debían desde hacía tanto.