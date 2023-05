Bajo la cerezal

Una de las añoranzas que retengo en lugar preferente del magín es la de las hileras de cerezos japoneses que surgen unos días en el corto tramo del inmediato acceso al Parlamento Europeo. Los esperaba y nunca me defraudaron en su beldad. Alejandro Cercas, cacereño cabal, compañero del alma, prometía mostrarme el fabuloso Valle del Jerte, pero de momento no he acudido, muy a mi pesar, a la cita. El primer acto que presidí como consejero de Cultura fue en el Museo donde presenté "Tiempo de cerezas" de la inolvidable, encantadora, malograda Montserrat Roig.

Nostalgias blanquecinas quedan en el recuerdo. Ahora sorprendentemente, sin embargo, en el diario paseo que sobre mi carricoche hago hasta cafetón cercano, "Meaptc", el amigo que tiene la bonhomía de acompañar mis soledades por el lomo de la ciudad hace ver que atravesamos cerezos a punto de fruto. Los troncos son atigrados como otros de su especie. Asturianos, demasiado verdes, a diferencia de los paisanos suyos, verdiblancos, del Parque de Redes o de los senderos de osos. Los oseznos dejan pepitas delatoras como las migas de Pulgarcito. Entre ramajes se aprecian, en efecto, puntitos rojos que, con los días, serán carmesíes e indubitadas cerezas. ¡Cuántas diferencias somáticas en mi cuerpo entre el brote de los cerezos alsacianos y estos ovetenses! ¡Qué distintos son ellos y soy yo en mi herido edadismo! ¡Cuánto prefiero estar, aun perniquebrado y sin apreciar la blancura del cerezal… ¡pero en Oviedo!