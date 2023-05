El suicidio se puede prevenir con voluntad

El suicidio se puede prevenir. Claro que se puede. Los psicólogos tenemos los recursos necesarios para detener una epidemia silenciosa que durante años no dejó rastros en las estadísticas y que ahora se ha revelado como una de las principales causas de muerte no natural entre la población. Cuando el suicidio ocurre entre los jóvenes el drama es si cabe mayor, pero los recursos necesarios para poder detenerlo son los mismos. Las herramientas son idénticas (o muy parecidas). El problema es la falta de medios y que durante años todos estos temas de conversación fueron un completo tabú. Hablar del suicidio era una especie de veto social aceptado por todos. Y, claro, el problema se hizo bola. Ahora, en época de fiesta de la democracia, a los políticos se les llena la boca con promesas para mejorar la salud mental de la población. Esa salud que salió tocadísima de un encierro que fue durísimo para los más jóvenes porque cortó las alas sociales de los niños cuando más necesitan relacionarse con sus iguales. Pero son promesas vacías porque cada año las plazas de psicólogos que trabajan en el sistema público parecen estar sometidas a una especie de anemia, y la alternativa privada no es accesible para todos los bolsillos.

La salud mental es especialmente frágil en algunas franjas de edad. En la preadolescencia la visión del mundo es rara. Las dos hermanas rusas de La Ería estaban, muy probablemente, a las puertas de una de las fases más complicadas de su madurez como personas. A esos años nos dejamos influir por todo. Es el momento en el que ciertos libros o películas nos dejan marcados de por vida, por lo general por influencia de los demás. La preadolescencia (y la adolescencia también) deja una señal que para algunas personas es imborrable. Y cuando se trata de gemelos las vivencias se magnifican, es como estar viviendo la vida por duplicado. O como verse constantemente reflejado en el otro como si fuera una especie de espejo. No digo que este sea el caso, pero en las relaciones de gemelos siempre suele haber uno que lleva la voz cantante en una especie de juego de dominancia y de sumisión. Con lo que uno arrastra al otro. Suele ser, además, algo imperceptible a los ojos de los legos. Puede ocurrir que ese efecto de dominancia pueda ir alterándose en función de las etapas vitales. Porque es un juego, como la propia vida. Los gemelos descubren su propia individualidad de una manera diferente a la que lo hacen aquellos que nacen solos. Con lo que desde esa perspectiva la identidad se construye de una forma peculiar. Todo suicidio es multicausal. No atiende a una sola causa. Y como se ha visto en este caso concreto es premeditado. La ideación suicida es una señal de alerta imperceptible fuera de un mundo de quien lo va a intentar. Pararlo es posible, pero hace falta voluntad.