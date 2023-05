La izquierda seria y la derecha sensata

El autoproclamado líder de la izquierda seria y de Sumar, Gaspar Llamazares, se ha mostrado dispuesto a aceptar el protocolo de La Vega, firmado por el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, siempre y cuando se acepten algunas condiciones menores. Apoyaría la construcción de viviendas, pero no tantas (setecientas, sí; mil, no) y permitiría que una carretera atravesara los espacios de la Vega, pero de un carril solo.

Para quienes se sorprendan de la aparente valentía de la propuesta, conviene recordar la trayectoria, pues los astros acaban por dirigirse donde las inercias de las que proceden les lleven. Gaspar, a pesar de ser nuevo en política municipal, fue protagonista de episodios muy sonados de la vida de Oviedo.

Durante la conocida como operación de los Palacios, de Gabino de Lorenzo, la IU Asturias, la de Gaspar, la Izquierda abierta dialogante y seria, avaló la vergonzosa adquisición de miles de metros cuadrados por parte del Principado de Asturias (gobernado por PSOE e IU) a precio de oro en el Palacio de Calatrava para oficinas de funcionarios, cuadrando así una millonaria operación urbanística en beneficio de determinadas familias de la élite asturiana. La operación dejó dos heridas: una en Oviedo, la nave espacial "Centollu", más de 20 millones de pufo municipal, y otra en la izquierda ovetense.

Apoyar ahora la construcción de 700 viviendas y permitir que la autopista, convertida en carril, rompa el conjunto, es dar oxígeno a un Canteli que parece haber perdido la sensatez de su lema electoral mostrándose desorientado con el futuro de la Vega. Darle una salida al PP, traicionando la contundente movilización social que dobló el brazo de los nuevos caciques, no suma con la izquierda. Es un desatino romper la unidad de un conjunto patrimonial que es el corazón de la historia ovetense y asturiana con mayúsculas (complejo palatino de la monarquía asturiana, monasterio de clausura y posteriormente Fábrica de Armas) y validar un protocolo que se ha pergeñado al margen, no ya de la participación ciudadana, sino de los propios representantes políticos institucionales que no sean el propio Alcalde y su muñidor, el concejal tránsfuga Nacho Cuesta. Y es una temeridad para los vecindarios colindantes proponer que más de 2.000 nuevos habitantes aumenten la presión sobre los equipamientos públicos preexistentes.

Su propuesta es llamativa, pero ¿a quién va dirigida? Desde luego, supone un revés importante para las posiciones defendidas desde la movilización de la ciudadanía ovetense, refractaria a ser nuevamente objeto de la especulación más desvergonzada. Por otra parte, la fórmula de negociación escogida, con un equipo de gobierno de la derecha ovetense, hoy trufado de transfuguismo y, además, interino, en plena campaña electoral, resulta extraña, pues se espera que la izquierda sume esfuerzos contra el adversario principal. Extraño, pero no es nuevo tampoco. IU ya hizo de muleta del PP apoyando la aprobación de presupuestos municipales en la época de Agustín Iglesias Caunedo como Alcalde. Coherentemente con esa trayectoria se ofrece ahora a Canteli/Cuesta como partido bisagra, alternativo a Vox y sustitutivo de Ciudadanos, para un pacto de gobierno demasiado transversal. Ahora entendemos mejor que IU haya desoído nuestra oferta de unidad de la izquierda, desde Podemos, para el necesario cambio de progreso en nuestro Ayuntamiento. Con Gaspar Llamazares, que actúa por su cuenta disgregando las estrategias conjuntas de la izquierda que declara querer sumar, no se puede. Esta es la geometría variable de una izquierda que confluye hasta con la derecha. ¿Es esto serio y sensato?