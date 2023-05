Lope en el banquillo

Ya Aristófanes en «Las ranas» plantea un juicio a Eurípides del que este no sale muy bien parado, cosa que no ocurre en el ajuste de cuentas que Yolanda Pallín realiza con Lope de Vega. «Querella de Lope y las mujeres» es un hermoso homenaje al Fénix de los Ingenios desde el revisionismo y el empoderamiento femenino, que cuestiona el papel de las mujeres en Lope, achacándolo más bien al «tiempo que lo reduce todo a cenizas», mantra que atraviesa toda la obra y exculpa al dramaturgo de cualquier reproche. El texto de Pallín es ágil, con una versificación natural y rítmica, ocurrente y con pulso enérgico y tiene el mérito de lograr hilvanar con pasmosa facilidad las enrevesadas tramas del teatro barroco solo con un par de pinceladas. Carolina Calema realiza un trabajo prodigioso en este unipersonal en el que, ataviada de sufragista de los años 20, interpreta a una comedianta que recorre los caminos con sus bártulos a cuestas, buscando en el teatro «su habitación propia». Con una dicción clara y enérgica, su actuación, sabiamente dirigida por el asturiano Ernesto Arias, combina la ternura con el brío y la garra reivindicativa, y el arrebato dramático de algunos pasajes con la cercanía y el tono coloquial y pirandelliano con el que se dirige a su creador, a través de múltiples cambios de registro e inflexiones de la voz que hacen de su trabajo un prodigio de virtuosismo y naturalidad. En este recorrido encarnará a la estudiosa y suficiente Laura, a Fenisa, la cortesana con amor LGTB incluido, a la apasionada y bella ninfa Aurora, a Inés, la villana de Getafe, que consigue con sus engaños subvertir la pirámide social, así como a Diana, que también desafía la lucha de clases al enamorarse de su secretario y a las protagonistas de «La Dama boba», vasos comunicantes que demuestran que la boba no es tan boba ni la lista tan lista, y por último el desgarrador grito reclamando justicia de la ultrajada Laurencia en «Fuenteovejuna». No faltan alusiones a las mujeres reales de la vida de Lope en este entretenido tributo al prolífico autor y al teatro en sí mismo, reivindicado aquí como ese lugar «donde ocurre lo que se desea y donde podemos desear juntos».