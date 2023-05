Mirando al futuro

El reloj de Oviedo se ha parado. Seguimos hablando de hacer lo que desde diez o quince años debería estar ya hecho, de proyectos que duermen en un horno apagado. O prometiendo reavivar lo que se detuvo hace muchos años por la imprevisión y la mala gestión. Sí, los trenes, los palacios, los planes del Naranco, los parques, el Prerrománico, El Asturcón, el viejo hospital, el Calatrava, etc.

La ciudad ha perdido todo impulso de renovación, de progreso, de adaptación a un cambio, a la transformación que se impone irremisiblemente: nuevos valores sociales y culturales, nuevas fuentes económicas, accesos instantáneos a la información, nuevas necesidades, nuevos recursos, nuevas políticas. Una nueva realidad que nos supera por la inercia de un gobierno local dormido y curiosamente satisfecho de su ineficacia.

Eso sí, después de varios años de titánico esfuerzo han conseguido restaurar el bombé.

No son solo cuatro años de inercia hacia la nada, de indecisiones constantes; es también la falta de peso político en las instituciones, el no ser nada en ningún sitio, ni en casa ni fuera. Aceptar a ciegas los planes de La Vega, el traslado de la Escuela de Minas, la eternidad que acompaña a la llegada del AVE y todos esos errores de bulto con que nos entretiene el gobierno municipal del PP. En cuatro años han conseguido alcanzar la nada. Y quieren seguir. Bueno, seguir no, porque seguir sería ir hacia algún sitio y el gobierno municipal se han instalado en el limbo.

El recurso constante frente a las justificadas críticas de los ciudadanos es echar balones fuera. La culpa es siempre de otros. O inventarse fantasías tan inadmisibles como, por ejemplo, las inversiones que han hecho en el Naranco, según contaron en un reciente artículo, bastante agresivo por cierto, que es puro papel. Una cosa es predicar y otra dar trigo. El Naranco, por desgracia, sigue igual de olvidado y abandonado, no han mirado para él en cuatro años. O anunciar que repararán la obra de Antonio Suárez en el paseo de los Álamos, ahora que tras años de protestas ciudadanas el alcalde despierta, amenazado por las elecciones. Para presumir de que la ciudad cambia no basta con arreglar unas cuantas farolas y jardineras.

El próximo alcalde va a necesitar valor para resucitar del olvido los expedientes que la negligencia e incapacidad política han ido acumulando por todos los rincones del Ayuntamiento. Oviedo es hoy políticamente una ciudad olvidada, de segunda clase, en Asturias, en España, en la Unión Europea. ¿Qué ha pasado para que Oviedo se vea en este trance?

Para hacer frente a los problemas hay que conocerlos. Nada hace pensar que el actual gobierno haya reflexionado sobre las relaciones con otras administraciones, sobre las conexiones interurbanas, el tráfico, los servicios administrativos, la vivienda, en la ciudad y sus ciudadanos.

No han aspirado a construir una imagen de Oviedo que fortalezca la renovación, la captación de negocios, las infraestructuras y espacios que permitan ser candidatos a sedes europeas, exposiciones internacionales, festivales. En pocas palabras, en ser competitivos gracias a una oferta de espacios, recursos y una imagen de Oviedo donde el pasado y la modernidad se den la mano. ¿O bastará como hasta ahora con el cachopo en lugar de San Miguel de Lillo?

Hacia dónde hemos caminado lo evidencia el reciente ultraje a Clarín, que nos alcanza a todos los ovetenses. Arrogancia y torpeza. Dejémoslo simplemente así para no avergonzarnos más.

Para ser alcalde hay que conocer la ciudad, entenderla, amarla. No es imprescindible haber nacido en Oviedo, pero hay que sentirla como propia, como parte de uno mismo. Hay que sentir su alegría y su dolor. Dolor de los errores cometidos, dolor por un Oviedo perdido en el tiempo, para no caer en los mismos de nuevo. Sentir la alegría que respiran sus ciudadanos, la pasión por lo propio, el orgullo por su historia, la esperanza de ver mejorar la ciudad, la admiración por sus valores, sus tradiciones, su patrimonio.

El candidato a alcalde Carlos llaneza lo ha dejado claro: la línea de salida de esta carrera mira hacia el futuro. Un proyecto que expone a los ovetenses y somete a su discusión y aprobación. Lo está haciendo ya.

Ser alcalde no consiste en estar, sino en hacer. Está claro quién simplemente está y quién llega para hacer. ¿Verdad que lo entienden?