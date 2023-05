A la estela de Gabino

Cuando Gabino de Lorenzo ganaba las elecciones lo hacía por aplastamiento. Llegó a encadenar cuatro mayorías absolutas –de 1995 a 2007– hasta que su luz se apagó y decidió que por ahí no pasaba, que lo de ir en minoría no le encajaba y entonces se fue a Benia y dejó a Caunedo al frente. La victoria de Canteli devuelve a Oviedo a aquellos tiempos con el PP al mando, a los del aquí y ahora, a los del "hágase", a los de pasar revista a pie de obra y que todo salga como le gusta al alcalde. La mayoría absoluta le pone en bandeja a Canteli lograr un mandato redondo. Y también le responsabiliza. La cintura no es su fuerte pero sí lo de liderar el equipo. Ahora todo depende de él y no habrá excusa para que no salga adelante La Vega, la Escandalera peatonal o lo que sea que Oviedo necesite para convertirse en una ciudad del futuro. Es su responsabilidad.