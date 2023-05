Retazos históricos del pavimento en las calles de Oviedo

La reciente polémica sobre la renovación del pavimento en la calle Mendizábal y la utilización del granito gris, propuesta por la Alcaldía y rechazada por el Principado, que aboga por la caliza rosada de acuerdo con el entorno, nos recuerda tiempos pasados en los que el pavimento fue objeto de controversias que quedaron reflejadas en la prensa de la época.

En enero de 1894 "El Correo de Asturias" se refería al intento de hacía unos años de asfaltar la parte central del Fontán y al efecto se levantó el pavimento de guijarros que lo cubría. Sin que se sepan las causas, probablemente la falta de dotación económica, se determinó echar una capa de tierra dejando el piso en peor estado que antes, convertido en un lodazal los días de lluvia. Se abogaba por asfaltar o adoptar el antiguo empedrado. El 24 de enero de 1894 "El Correo de Asturias" denunciaba que los pasos de adoquines en la calle Campomanes no "sirven absolutamente para nada. Antes, al contrario, a causa de lo gastado y hundidos que están se forman en toda la extensión de la faja profundos baches". El 2 de agosto de 1905, once años después, el periódico citado se preguntaba por qué no se ensayaba el alquitranado en alguna de nuestras calles, por ejemplo Campomanes. Esta calle sería la primera asfaltada de la ciudad.

El 8 de julio de 1894 el diario se quejaba de la falta de mantenimiento de algunas calles céntricas. La calle Magdalena está "convertida, sobre todo en la parte que desemboca en la de la Puerta Nueva Baja, en una mala calleja de aldea", la de Rosal "tiene al descubierto hasta la primera capa de guijo que se le echó" o "las calles de Universidad y Altamirano están hechas una lástima".

Cuatro meses después, el 3 de noviembre de 1894, "El Correo de Asturias" recogía una información de "El Mediodía", un periódico de Lena, defensor a ultranza de la losa de las canteras locales utilizadas tradicionalmente en Oviedo, en la que se criticaba la posible utilización en el pavimento de la calle Magdalena de losas procedentes de Aller, recordando que incluso en las normas de las subastas se establecía una cláusula exigiendo la procedencia de las losas de Lena. Sorprende, por tanto, que el mismo periódico días más tarde, al citar las obras de la calle Magdalena, informara del pavimento y de la piedra que se emplea por su excelente calidad, "cuyo sobrante de las canteras de Galicia se destinará a la sustitución de las losas de La Plaza y Cimadevilla que se hallen en mal estado".

Treinta años más tarde de la anterior referencia, el 20 de agosto de 1924, José María González del Valle, marqués de Vega de Anzo, proponía al alcalde Ladreda un ambicioso plan de reforma y pavimentación de calles y los materiales a emplear según la categoría de las mismas, estableciendo un listado de calles preferentes por densidad de tráfico. En primer lugar situaba las arterias más transitadas y las travesías, como se llamaba antes a las calles de circunvalación (Toreno, por ejemplo, se llamaba Travesía de Oviedo-Villalba) y sugería aplicar como material el adoquín que se había empleado con buenos resultados en la calle Magdalena 30 años antes. Vega de Anzo afirmaba: "El complementado del pavimentado, más bien por razones de estética, sería la pavimentación de las calles San Francisco, Mendizábal, entradas de Gil de Jaz y Rosal, Santa Susana y Avenida de Santander, sic". En otras calles de menor importancia (M. Marina, Covadonga, Campoamor, Besada y Universidad) se podía aplicar el asfaltado ordinario y el hormigón puede ser suficiente en González del Valle, Longoria y Carbajal, Pedregal, Suárez de la Riva y Cabo Noval. Finalmente defendía el uso del macadán en otras calles de escaso tráfico. En el Oviedo de aquel tiempo se habían ensayado varios pavimentos y hubo calles en las que se renovó en varias ocasiones como fue el de Las Dueñas (actual Palacio Valdés).