Cuando supe que Evaristo Arce no era ovetense

Una tarde de los primeros sesenta, Pepe Tartière, primo por afinidad de mi padre, me citó en su desaparecido palacete de Uría, hoy Corte Inglés. Mi miedo era regañina familiar por un artículo contra la imposición del uso de corbata sabatina en el Náutico de Salinas. Mi sorpresa fue muy grata: "Han venido a protestar los hijos de Juan Sitges pero se confunden. A ‘La Voz de Asturias’ le hacen falta muchas polémicas como esa". En efecto, los ecos de la tal controversia estival habían llegado hasta mi internado en la francesa Pontigny y también que LA NUEVA ESPAÑA, dirigida por el olfato de Paco Arias de Velasco, que dos décadas después anunciaba me votaba para alcalde, se negó a publicar nada en mi contra. No había reaccionado así "La Voz de Avilés" ni un sector de la corporativa Residencia de ingenieros de Ensidesa que me llamaron de todo. La larga conversación con Tartière se interrumpió ante el anuncio de una doméstica que esperaba don Evaristo Arce: "Sí, viene a despedirse pues no podemos retenerlo, pese a la voluntad de Robín (Roberto Velázquez Riera, director) y Manolo Paredes (subdirector). No es problema económico sino de difusión del periódico".

Me enteré de rebote que Evaristo, gran escritor ovetensista y experto de primera en Arte, no era de Oviedo, el día que en Villaviciosa, a iniciativa de mis amigos Etelvino González y Alejandro Vega, le hicieron Hijo Predilecto. Ese mediodía estuve en el teatro Riera percatándome para siempre de su oriundez maliayesa, si bien la injusticia de no ser de aquí, la acaba de reparar el Ayuntamiento, aunque los mismos ediles que votan a su favor no entiendo, ni supongo que Evaristo tampoco, lo hicieran contra Clarín, exconcejal y autor de las dos excelentes obras que inician la Bien Novelada, Alarcos dixit: "La Regenta", segunda mejor novela española. Me sumo, por supuesto, a la iniciativa de Arce de honores para Lillo.