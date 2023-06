How dare you? (¿Cómo te atreves?)

Akram Khan y su compañía regresaron al Campoamor para actuar en el Festival de Danza con su última producción "El libro de la selva reimaginado", basado vagamente en la obra de Rudyard Kipling, del cual únicamente toma algunos de sus personajes. El protagonista del cuento es un niño llamado Mowgli al que Khan en su producción convierte en una niña. Tampoco existe la selva, ya que aquí se transforma en un mundo de almacenes abandonados en tonos sucios y húmedos, con una visión catastrófica que evoca un caos.

En realidad no es una representación de danza, sino un obra teatral reivindicativa con muchos efectos especiales. En esta ocasión Khan no pudo exponer su trama por medio de la danza y se tuvo que agarrar a la voz grabada y a la tecnología secundada por un gran despliegue tecnológico, pantallas transparentes, proyecciones y dibujos animados. El baile es solo un apéndice.

Aplaudo que en el Campoamor se programen espectáculos con estos elementos escénicos no vistos por aquí frecuentemente y estoy seguro de que los estímulos visuales impresionaron y engancharon a un público poco asiduo a los impactos digitales, por lo que muchos salieron encantados. Pero tengo que decir que a los que de verdad amamos la danza, cuando asistimos a una función de danza dentro de un festival de danza y esta no es la protagonista, no salimos satisfechos. Es como si en una ópera apenas se cantara y todo se desarrollara hablando.

El argumento va del cambio climático, por lo que el escenario revela un ambiente apocalíptico en un imaginario mundo distópico donde, debido a un diluvio universal, vemos a emblemáticos monumentos como la Torre Eiffel o el Taj Mahal hundidos en el fondo de los océanos. Finalmente, son los animales los que se hacen con el dominio de la tierra.

Las voces grabadas, no la coreografía, son las que explican y llevan el peso del espectáculo. Lo hacen en inglés sin subtítulos, aunque se proyectan extractos en español. Khan le presta más atención a lo reivindicativo que a la danza. Tanto discurso, tanta amargura, incluyendo insistentemente (aunque no fue traducido) el "How dare you?" de Greta Thunberg, suena a panfleto. Yo no soy de los que cree que hay un pensamiento único. Por lo tanto, respeto otras opiniones diferentes a las mía.

La escenografía trata de hacer una recreación en dos dimensiones, una real y otra digital pero, con excepción de Mowgli y el oso Baloo, es difícil distinguir a personajes como Bagheera, Raksha, Rama y Akela, ya que todos visten igual. Y no lo hace más fácil la oscuridad y las tinieblas que reinan en el escenario permanentemente. Los bailarines forman un conjunto dinámico y expresivo. Todo el grupo, menos la protagonista, representan animales (lobos, monos, panteras…), por lo tanto, la mayoría de sus movimientos tienden a mimetizarse con los gestos de los bípedos o cuadrúpedos que interpretan.