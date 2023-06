Digiriendo una derrota clara

Cuenta la leyenda que cuando Felipe II supo de la derrota de la Armada Invencible en aguas británicas y francesas, pronunció una frase para la historia: "No envié mis naves a pelear contra los elementos".

Ha habido elecciones y las va a haber de nuevo. Como soy político irredento, pese a todos los pesares somáticos e ideológicos, no me queda otra que afrontar actuaciones y datos producidos para enfocar el nuevo tiempo. La derrota de postulados con que me comprometí es más que evidente como también la crisis generalizada de la socialdemocracia que, mal que bien, sigo defendiendo, sin eludir sucedidos en que aprecio escasas reflexiones. No obstante, he de señalar de mi exclusiva elaboración:

Primero. Mi candidato local, Carlos Fernández Llaneza, ha perdido las elecciones, ¿quiere esto decir que fue una opción errónea? ¿que se confundió en sus posiciones contra una autopista bajo el Naranco o atravesando la nave Sánchez del Río? ¿o por denostar la torrecita de La Vega/Teatinos?

En absoluto. Me reafirmo en que Carlos y su excelente equipo están destinados a engrandecer esta benemérita ciudad. Algunas victorias (no aprobación del protocolo de la Vega, inviabilidad de la Ronda Norte...) ya las obtuvieron antes de llegar a las consistoriales. Eso sí, además del bajón de mi partido hay algo con lo que yo no podía contar, o no quise contar, pese a mi veteranía: el fuego amigo. No es una mera sospecha o la confirmación de un par de compañeros militantes u omisiones gestuales de campaña, basta con fijarse en el número de votantes ovetenses que lo fueron de la candidatura regional socialista y la abrumadora diferencia con la local. Juan Álvarez, ya concejal y estricto analista como su augusto padre, con ese número de votos, saca 10, y no siete, los ediles del nuevo grupo. Por supuesto que es legítimo que varios miles modifiquen parcialmente su voto a otro partido, pero entre ellos ignoro cuántos lo hicieron de mala fe, por la simple vesania de las recientes primarias o cualquier otra circunstancia y o si aún provienen de parecidas desviaciones a las que hube, absurdas, de sufrir en mis años de alcalde. En la Amso hay un cáncer político desnortado que aprovecha comicios, asambleas o reuniones de ejecutiva para vomitar exabruptos envenenados. ¡Y todavía no hemos encontrado antídoto!

Segundo. La candidatura de IU/Llamazares ha obtenido indudable éxito aparente al pasar de cero a tres representantes, pero a no olvidar que si no se hubieran perdido los votos de Podemos/Belén Suárez los ediles a nuestra izquierda serían 4.

(Por supuesto que, aunque aprendí a sumar antes de alcanzar los cinco años, mi melancolía se resiste a caer en unir los guarismos, 10 y 4, de estos dos apartados anteriores).

Tercero. Noto una vez más la rigidez irreductible de los bloques políticos en contienda. Si durante una primera parte de mi vida me obsesionó el logro de la Libertad y luego, pero enseguida, el bienestar social, ahora entre la multitud de datos y experiencias de todas las latitudes que es obligado asimilar, me preocupa para defender la democracia y la tolerancia la machadiana polarización de las dos Españas helando corazones.