De la banalidad del Patrimonio Nacional

De las fechorías que se atribuyen a nuestro ex Rey, que en la medida que afecten a su vida privada (amantes despechadas, hijas bastardas…) apenas deberían interesar, marujeos aparte, hay una que, en especial, llama atención. Es la desaparición de la Zarzuela de dos lienzos de Velázquez y uno de Carreño Miranda que Sabino Fernández Campo habría, según reciente publicación ambigua para testifical válida, en casa de una antigua amante de don Juan Carlos y que, supuestamente también, sería motivo del distanciamiento del Conde de Latores. Sabino me contó un par de actuaciones lamentables del entonces monarca, pero nada de los cuadros descolgados en 1989.

Recuerdo al pintor Orlando Pelayo en Salinas muy crítico con una exposición americana de Velázquez cedidos por España: "No hay seguro para la pérdida de un Velázquez". Carreño es de menor estimación, pero valiosísimo. Su biografía es oscura. Recuerdo también a Suárez del Villar, alcalde de Avilés del tardofranquismo, mostrando, jocoso, a funcionarios y colegas de Diputación, carta de autoridad madrileña respuesta a su búsqueda de datos en la que se lamentaba, ¡hilarante anacronismo e incultura!: "tu recomendado Carreño Miranda no aprueba las oposiciones a Archivero". Alegra que Policía y Prensa investiguen y más si se repusieran y visibilizaran los cuadros, de cuya desaparición ha de presumirse inocencia del ex Rey, tal como sucede con un Goya de la National Gallery en el film "The Duke" de Roger Michell.