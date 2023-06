Barceló: esperar, oír, ver y callar

Por supuesto que Miquel Barceló entiende que la vida de los demás está regida por el tiempo. Entiende que hay medidas concretas: minutos, segundos, fechas, que afectan a las personas, incluso a él mismo en ocasiones. Si tiene que subirse a un avión sabe que eso viene marcado por unos protocolos concretos. Sabe que un postre tiene un tiempo preciso de horneado. Pero, al mismo tiempo, nadie le puede convencer de que la percepción del mismo no sea relativa. Las cosas que él hace (leer, escribir, bucear… sobre todo pintar) no están gobernadas por las matemáticas temporales. Comienzan y terminan siguiendo normas propias y no es raro que se superpongan entre sí. Que las lecturas se revuelvan en el cerebro y en las entrañas mientras se camina, que la pintura revele sus formas bajo el mar, que ese mismo fondo oceánico secundario regrese más tarde en forma de sueño envolvente.

Es vanidad, pero yo tuve una corazonada con Miquel Barceló. Porque, entre las muchas rarezas de mi infancia estaba la de prestar atención a ciertas separatas de arte que publicaba semanalmente el periódico que se leía en mi casa. Aunque era un rotativo de perfil conservador, en lo cultural asumían riesgos de vanguardia. Un jovencísimo Barceló aparecía en aquellos papeles de manera regular, le señalaban como heredero de Pablo Picasso. Como era de Felanitx (donde se fabrica un paté de hígado de cerdo muy apreciado por mi familia) desarrollé por él una simpatía inmediata. Pero es que, además, en aquellas páginas descubrí su personal manera de interpretar el color sobre los fondos ocres, sus superficies irregulares y rugosas, el universo de su imaginación. Y me enamoré. Para siempre. Sin remedio. Me dije: este pintor será el mío. Mi favorito.

De manera que, cuando su figura se multiplicó al recibir el reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias en 2003 (entonces aún Príncipe), yo ya me consideraba miembro de su tribu. Cuando culminó su fabulosa versión del milagro de los panes y los peces en la Catedral de Palma o cuando le encargaron decorar la cúpula de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, yo canté el gol como si lo hubiese marcado el delantero de mi equipo.

Así que, cuando este viernes pasado, alguien me invitó a una visita privada en compañía del genio a la colección del Bellas Artes como previa a su conversación pública con Alfonso Palacio, director del museo, en el Teatro Filarmónica, acepté encantado, evité la confirmación y me presenté con exquisita puntualidad y toda mi cara dura a la cita. Y cuando Barceló tardó más de cincuenta minutos en llegar porque estaba paseando por la ciudad haciendo quién sabe qué, lo encontré lo más natural del mundo. El tiempo perdido en lo banal por un artista es, seguramente, tiempo bien aprovechado. No quisiera ser responsable, a causa de una inoportuna y rigurosa intransigencia horaria por mi parte, que mi prisa pudiese enturbiar un destello de su creatividad, que por mi impaciencia se abortase una hipotética obra maestra. Esperé estoicamente y mereció la pena, el paseo fue delicioso. Su conocimiento de la historia del arte, su compromiso con la pintura. Le sorprendieron cuadros muy diversos: de Gutiérrez Solana a Dalí pasando por Darío de Regoyos, Anglada Camarasa, Santos Balmori o Luis Fernández, fetiche de Alfonso Palacios. Picasso y Miró, por supuesto. ¿Llegué a fantasear con conversar y debatir a lo largo de la visita con el maestro? Por supuesto. ¿Fue eso lo que pasó? En absoluto. No abrí la boca. Agucé el oído y la vista, el gusto y el tacto, pero no metí palabra. Lo que tuve ya fue un enorme privilegio. Qué suerte, qué momentazo. Me doy envidia a mi mismo. Pero un dato: Bellas Artes no conserva obra del maestro. Ahí lo dejo.