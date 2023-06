Corpus nada rancio

Llega el mes de junio, de una primavera tórrida, en momentos de avatares y ridiculeces políticas, abrazados por tantas miserias, y nuestra ciudad se volvió a vestir de acontecimientos muy ligados a nuestra historia, para muchos marcados de ranciedad y de olor a incienso, de palios y custodias, de viejos ropajes, de vestidos de primera comunión, de mantillas y peinetas, de cantos trasnochados y jaculatorias incomprendidas.

Es la fiesta del Corpus Christi, esa fiesta ligada a recuerdos de infancia, a olores a incienso, a imágenes de coloridas alfombras florales, a madres nerviosas que untaban sus dedos en la lengua para acicalar el rostro de sus hijos antes de comenzar la esperada procesión. Y nuestra ciudad no se escapa de estas viejas celebraciones, este año engalanadas de pasos cofrades y otras formas litúrgicas para muchos llamativas, pero extrañas.

Y hoy, desde la sencillez de uno de sus barrios olvidados de nuestra ciudad, quiero hablaros de otra manera de vivir, celebrar y entender la fiesta del Corpus. No tendremos monumentales custodias, ni turiferarios que llenan de aromas los rincones de nuestras calles. No tendremos grandes capas ni casullas barrocas. Nos faltará el rumor de bandas musicales y de cantos del pasado.

Pero no hemos perdido la memoria histórica, seguimos escuchando las palabras de un tal Jesús de Nazaret que un día, una tarde primaveral sentado en una mesa con sus amigos, decía palabras que han quedado grabadas en nuestros corazones: "haced esto en memoria" mía. Vivid como yo he vivido, amad como yo he amado, entregaos como yo lo hago, compartir y partíos como yo lo hago, sed una Eucaristía viva en medio de las calles, entre las gentes, con palabras y gestos sencillos, rodeados de símbolos que todos entiendan y vivan.

Y eso es lo que nosotros queremos vivir con la fiesta del Corpus, vamos a gritar y a invitaros con un lema tantas veces repetido en nuestras caritas: "no olvides el poder de cada persona", el que tú y yo atesoramos porque ese mismo Jesús lo ha puesto como proyecto en nuestros caminos. Salimos en procesión a las calles para llevar la hermosa custodia de nuestro compromiso personal con la realidad que nos rodea, para incensar nuestras calles con la escucha de las necesidades, de los gritos, de las gentes humildes que nadie saca en andas doradas.

Desde nuestro barrio, desde una iglesia de aceras y de calles ruidosas, quisimos proponeros que vivierais un Corpus diferente, el de una presencia viva que nos ayuda a cambiar nuestras actos frente a nosotros, a los demás y al mundo. Y proponemos cosas muy sencillas, que pueda ser un Corpus cotidiano en tu silenciosa vida. Lo primero, que seas capaz de pararte, de entrar en tu silencio, de olvidar miserias de la vida para engancharte y habitar en una casa común. Sí, comparte tu viaje, el camino cotidiano de tu vida con los demás, sonríe, ayuda, agradece, tiende la mano aquellos que se cruzan en tu vida.

Cultiva la compasión, el Cristo Corpus está en todas esas personas que te cruzas cada día, víctimas de situaciones de guerra, de hambre y pobreza, de deterioro de soledad, acógelos en tu corazón. Sí, enrédate, seguro que puedes hacer algo más por todos ellos, es el momento de dar el paso, puedes hacerte una activista, hay mucho por hacer, un activista de la justicia, de la esperanza, de la fraternidad, activista del mundo que necesita menos abusos, menos consumo y más personas preocupadas por su cuidado. Activista para hacer de esta ciudad una casa común en la que compartamos, hablemos, sepamos nuestros nombres, soñemos juntos, construyamos.

Si quieres ser Corpus revisa tu estilo de vida, elige una vida más sencilla, más sobria, entre todos podemos hacer una ciudad más solidaria, más saludable, más profunda, una ciudad que sea un hogar, de familia y armonía. Esta fiesta del Corpus nos ha dado ese poder, la posibilidad y la oportunidad de cambiarlo todo, es el momento de sumar gestos, los tuyos y los nuestros, es la hora del compromiso compartido, de tejer una comunidad de esperanza.

No permitas que la realidad te deje indiferente, que sea un Corpus diferente.