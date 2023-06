Una alfombra roja para Canteli

Paseo militar para Canteli. Un pleno de guante blanco para lanzar el segundo mandato del chaval de Teverga que ayudaba en el bar familiar, que fue al colegio en Valladolid, que mandó en Banesto para toda Asturias y que presidió veinte años el Centro Asturiano, desde donde soñó, por qué no, que algún día podía ser alcalde de su ciudad adoptiva. Alfredo Canteli Fernández (76 años) encontró ayer su escenario ideal. Una alfombra roja donde lucir su mayoría absoluta, discursos en almíbar, amables, propositivos, la película que le negaron hace cuatro años, el día del estreno, cuando se desengañó de la política y llegaron semanas duras hasta plantearse si merecía la pena cumplir el sueño.

En el Salón de Plenos, ayer, no estaba su hijo Alberto, "el de Dubai", pero sí el otro, Alfredo, y por supuesto Marta Suárez, su esposa, inseparable en los primeros cuatro años, a su lado casi en cada acto, en cada foto. En su discurso no tardó en sacar a su guardia pretoriana, porque Canteli, aún sin carnet, no es que crea en el partido o en un lugarteniente leal, que también, pero su verdadera confianza, su oráculo para las grandes decisiones, está en casa, en ese discreto chalet celeste de Ciudad Naranco y por eso para ellos fueron los primeros renglones de la intervención inicial, el único momento en que se le quebró la voz.

Lo del Ayuntamiento de Oviedo después de las elecciones es un punto y seguido. Todo igual, con matices a favor de obra para Canteli. Más parecido todo a lo que él cree que ha de ser el consistorio. Aunque mantuvo contra pronóstico la alianza con Ciudadanos y terminó más cercano a Nacho Cuesta que al inicio –tan cercano que el abogado es ahora uno más en el PP– los equilibrios han pasado a la historia. La mayoría absoluta mostró al alcalde más auténtico. Habrá que dejar pasar el tiempo pero, de entrada, de su discurso desapareció "mi amigo Barbón" y arraigó una fuerte reivindicación al gobierno socialista del Principado. Les pidió para el Cristo y el viejo HUCA, para el Naranco, para la Escuela Minas, para la capitalidad...

Sacó a pasear además todos los grandes proyectos: La Vega, la Fábrica de Gas, el Calatrava, la Ronda Norte… Bosquejó la ciudad del futuro, el Oviedo que quiere, con el entusiasmo de un debutante. Y habló de lo tangible, de lo relevante, de lo que más importa, sin concesiones para teleféricos, nuevos restaurantes u ocurrencias de campaña.

En las réplicas encontró un discurso elaborado, bien escrito y muy ovetense del socialista Carlos Llaneza. Una promesa de oposición "rigurosa y exigente", pero "constructiva y responsable". Un mundo de distancia con aquella bélica presentación de Wenceslao López, sostenida hasta el último día cuando a Canteli lo acusó de ser el menos democrático de los alcaldes que ha conocido.

Como la noche y el día es también el ambiente más a la izquierda. Desaparecen Podemos y sus marcas ovetenses y queda desactivado el "frente del no". Los tres de Somos dejan su lugar a tres de IU. Los lidera Gaspar Llamazares que llega con la palabra "acuerdo" grabada a fuego y anuncia diálogo y colaboración.

Se le ve feliz a Canteli en un terreno de juego más limpio, que ahora sí se parece a lo que él había planeado cuando dio el salto y que únicamente le pone frente a Vox, autoproclamados como la gota china que le vigilará todo el mandato, ofendida ayer su portavoz, Sonsoles Peralta, por un gobierno, dijo, formado a base de tránsfugas.

No hubo ruido en la toma de posesión, ni pancartas, ni bocinas en la plaza, ni camisetas, ni bronca a la salida, todo más amable, más civilizado, más de orden. Más Canteli.