El revisionismo instalado en este país a propósito (o como dice la ministra de Trabajo, con mayúscula, no se vaya a confundir, con trabajo, con minúscula, "no estamos volviendo al pasado en ningún caso, estamos mirando al futuro" (sic)), derivado de este Gobierno calificado frankenstein (también con minúscula, porque el doctor lo era y además era un científico reputado, en la ficción, claro) por quien lo preside, no podía sino anunciar, con lágrimas en los ojos, que retiraba la Medalla al mérito en el trabajo a mi abuelo, don José María Fernández de Ladreda y Menéndez Valdés, por ejercer un alto cargo en un régimen dictatorial y por copartícipe de la vulneración de los Derechos Humanos a lo largo de ese período.

¡Menuda felicidad, señora, un claro ejemplo de la ruindad que arruina España! Mire: que usted derrame lágrimas, supongo que por las personas que usted y solamente usted, que para eso lo decide y lo anuncia, debe entender fueron objeto de actos o conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de los derechos humanos por parte de mi abuelo –alguien le habrá debido escribir cuántos fueron para hacer esto–, llama la atención cuando se siente tan a gusto con los representantes políticos y copartícipes de la sedición –no me extraña que quieran cambiar su significado penal, legal y hasta gramatical para que no se sepa lo que esos camaradas han hecho–, o con los autores de más de mil viles asesinatos en la España democrática, no en el régimen dictatorial, en el régimen democrático, porque desde luego casa muy poco con los mandatos éticos a que usted se refiere para obrar como ha hecho con mi abuelo. En realidad, ésta no es sino otra de las operaciones tan sectarias, revanchistas, rencorosas, mezquinas y arbitrarias, que ha venido produciendo el Gobierno frankenstein durante este período tan vengativo de y con la Historia de España, con la que están dispuestos a acabar para reescribir su propia historia en minúsculas. Usted debería reconocer, esta vez sí con lágrimas en los ojos, el horror causado a las víctimas de los crímenes de sus socios de Legislatura; o el punible penalmente ejemplo antidemocrático de los sediciosos camaradas catalanes, por ponerle dos ejemplos plausibles de actos y conductas manifiestamente incompatibles con nuestra Constitución y con los Derechos Humanos, los de aquí, los del País Vasco, los de Cataluña, o los de donde sea. Pero, ¡ay, amigo!, esto no viste. Hay que ser progresista, o sea, hacer lo que usted hace, eso es progresismo. Bueno, según usted, exactamente es futurismo. Lo que de verdad le gusta a usted es desposeer, después de más de sesenta años de su fallecimiento, a un señor absolutamente respetable y de ejemplo, de la Medalla al Mérito en el Trabajo justamente lograda con eso, con su labor, y no con la insidiosa responsabilidad que usted le imputa por haber participado en un régimen político, cualquiera que éste sea. Y lo hace, además, henchida de orgullo (vanidad, para ser más exactos). Y le voy a decir por qué esto último: porque supongo que usted tendrá la decencia de rechazar que "le pinten el cuadro, su retrato", cuando abandone el ministerio, antes mejor que tarde, Dios lo quiera. Mi abuelo fue un claro ejemplo de esfuerzo y constancia. Militar de carrera y químico, finalizó sus estudios militares y obtuvo en 1908 –año fuera de sospecha– el grado de teniente destinado al Regimiento de Artillería de Valladolid, para pasar posteriormente a su siguiente empleo en la Comandancia de Melilla, regresando en marzo de 1910 a la Península, por ser designado profesor ayudante en la Academia de Artillería de Segovia; allí, durante año y medio centra su actividad en el estudio de la Química y junto con el capitán Martínez Vivas, también profesor de la Academia, publican cuatro libros que pasaron a ser textos oficiales. Fue ascendido a capitán en julio de 1914, año también fuera de sospecha, y pasa al año siguiente al Taller de Precisiones, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artillería, y durante su estancia en el citado centro pudo desarrollar su afición por la Química, y publicó otros dos libros. En 1919 recibe una pensión de la Junta para la Ampliación de Estudios para viajar a Estados Unidos, donde se especializa en Metalografía en los laboratorios del Bureau of Standards (Washington), la Oficina Nacional de Normas que pasó a llamarse Instituto Nacional de Normas y Tecnología en 1988, y en la Universidad de Columbia (Nueva York). Y tiempo después solicita la excedencia voluntaria en el ejército, y regresa a Oviedo, dedicándose a la dirección de industrias privadas y publica artículos en diversas revistas, como en el Boletín del Centro de Estudios Asturianos. En esta época, termina sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, como licenciado en Química en 1924. En abril de 1925, asciende a Comandante. Se doctora en Ciencias químicas, en diciembre de 1927, con un trabajo sobre las propiedades químicas de los latones. Se reincorpora al Ejército en 1928 y se retira definitivamente al año siguiente, cuando decide dedicarse a la docencia universitaria, y es nombrado profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo (1929-1933). Solamente con este bagaje profesional, debería usted sentirse orgullosa de tan importante español, sobre todo en estos tiempos bélicos a los que estamos asistiendo producto del desvarío de un comunista. Pero, claro, esto no viste tampoco para usted. Ya vemos que los españoles mayoritariamente no opinan igual. Finalizo. Yo no conocí a mi abuelo, no tuve esa suerte. Pero honro a la familia, como buen miembro de la mía. Soy hijo de militar y sé lo que es tener que mirar debajo del coche antes de ponerlo en marcha. Usted no solamente no sabe lo que es eso sino que, probablemente, nunca llegará a saberlo porque algunos de sus camaradas están del lado de los que ponen las bombas, con los que tan bien se lleva y ríe. Esto sí que es ser copartícipe de la vulneración de los derechos humanos. Y en plena era democrática, lo cual es más lamentable. Esos actos o conductas que usted no condena, éstas sí, son un claro ejemplo de sus nulos valores democráticos aunque, al parecer, sí sean valores futuristas. Ojalá esto sea tan solo un presagio equivocado.