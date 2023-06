En medio de la vorágine de pactos, políticas, encuentros y desencuentros, del hartazgo y del cansancio ciudadano de tantas palabras vacías, de tantos sueños truncados, de tantas promesas que se han hecho pura mentira, los ovetenses hemos tenido un año más la suerte de vivir una experiencia única, en un marco único, y con un lenguaje que también podemos adjetivar de único.

Todavía estamos en la resaca, o mejor la nostalgia, de la última edición de nuestra Semana Profesional del Arte, puede que no haya sido la mejor de estos últimos años, pero no ha dejado de ser un éxito no solo de participación, sino de implicación, de cercanía, de ganas por seguir sintiendo que la vida es algo más que las miserias cotidianas, o las cuestiones económicas.

No queda más remedio que decir que "habitamos una ciudad con mucho arte", no solo por la cantidad de rincones, de pequeños talleres, de una red importante de grandes y pequeñas salas de creación y de exposición, sino por el creciente número de creadores y artistas en todos los campos que empiezan a formar parte del paisaje de nuestra ciudad.

Oviedo es una ciudad que de una manera imperceptible ha ido creando en estos últimos años un tejido artístico de primer nivel, tal vez no tenga la resonancia de otras grandes ciudades españolas o europeas, pero esperamos que, poco a poco, vaya haciéndose un lugar y un nombre en los grandes circuitos de la creación artística, de la innovación, de los nuevos lenguajes, de un marco cultural que exprese con toda valentía que habitamos una ciudad en la cual los niveles de desarrollo, de bienestar, de convivencia, y de tantos otros indicadores de lo que ha de significar una ciudad viva y humana, vienen claramente expresados por esos niveles tan importantes de creación y de participación artística.

La Semana de Arte que hemos vivido en los terrenos de La Vega, los que nunca me cansaré de elogiar y de admirar por su belleza, por sus posibilidades, y sobre todo por ser un espacio inigualable para mostrar toda la riqueza de nuestra cultura, ha sido interesante y desigual. Lo cierto es que todavía faltan muchas cosas por hacer, y esto es un órdago que quiero mandar a todos los responsables culturales, tanto del Ayuntamiento como de otras instituciones de ámbito regional. Estaría bien disponer de más espacios expositivos, programar más exposiciones y actividades que dieron vida a esos espacios, que permitiesen mostrar y acercar en primer lugar lo que se está creando, lo que se genera en los rincones de nuestra propia ciudad, espacios para nuestros artistas, los de aquí, que los hay muy grandes, como una proyección internacional, de una calidad artística, expresiva, comunicativa, que no podemos seguir dejándolos en el olvido de pequeños rincones o de galerías privadas. Es por ello que sería necesario potenciar esos pequeños espacios, y también grandes, que abran sus puertas de manera permanente para acercar el arte a los vecinos, incluso para participar activamente en todos los procesos creativos, en talleres en lecciones creativas, en tantas actividades que, de manera puntual, hemos vivido estos días, pero que serían una importante apuesta por un arte de la gente para la gente, de la calle y en la calle.

Es cierto que en nuestra ciudad ya contamos con experiencias interesantes, como el estudio Falcón y otros tantos, como sucede con Toño Velasco, pero tendríamos que trabajar más para potenciar el talento local y generar referentes a nivel de los ciudadanos en el que nuestros artistas cotidianos nos regalaran sus técnicas, sus maneras de comprender el arte, de reflejar la vida. Sería interesante que desde las distintas instancias municipales de cultura pudiéramos crear una verdadera red en torno a esos grandes espacios que son una joya cultural, que entramara todo un mar de pequeños centros culturales, para que esos lenguajes que después queremos implantar y proyectar desde La Vega puedan ser cercanos, atractivos, una llamada para una participación mayor de todos los ovetenses; que fuera como un marco vital en el que se va construyendo lo cotidiano de nuestra pequeña ciudad. Toda una tarea de alfabetización artística que pueda competir con otros lenguajes que nos invaden y nos agobian como tertulias deportivas, futbolísticas, amarillistas o politiqueras.