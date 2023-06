"Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada; es como si no perteneciera a este mundo, como si no existiera; Oviedo es como un cuento de hadas". Así la describió Woody Allen hace ya más de veinte años cuando visitó la capital del Principado para recoger el premio "Príncipe de Asturias" de las Artes. Aquellas palabras figuran ahora en una de las dos placas que acompañan a su estatua ubicada en la calle Milicias Nacionales, frente al Campo San Francisco, uno de los rincones más visitados por los turistas que vienen atraídos por el patrimonio, el arte, la cultura y una rica y variada gastronomía.

A la célebre frase del director neoyorquino bien le podría haber añadido el adjetivo cultural. Oviedo respira cultura las cuatro estaciones del año. Es una ciudad en constante movimiento, que apuesta firmemente por el teatro, la ópera, la música, el cine y cualquier actividad creativa y estética, despertando emociones y percepciones entre quienes disfrutamos de una programación cada año más completa, diversa y multicultural.

No hay día en que uno no pueda empaparse y descubrir algo nuevo sobre alguno de los escenarios que albergan nuestros equipamientos culturales, desde el Campoamor, hasta el Auditorio, desde el Filarmónica hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos, con el descubrimiento del nuevo uso cultural para la antigua Fábrica de Armas. Eso sin citar los museos, como el Bellas Artes, que tantos y tan buenos recuerdos me trae de mi etapa como concejal en la primera corporación municipal de la democracia, con el siempre recordado y admirado Luis Riera Posada al frente del consistorio.

Visitar Oviedo en cualquier momento del año es apostar por el turismo cultural. Por ejemplo, la capital es, junto a Madrid, la única ciudad del país que ofrece una temporada de zarzuela. También acoge la segunda temporada de ópera más antigua de España, tras la de Barcelona, y ofrece un sinfín de festivales, ciclos y conferencias de infinidad de disciplinas artísticas como los conciertos del Auditorio, las jornadas de piano o los festivales de danza y música barroca. La actividad cultural es tan rica y variada que aporta dinamismo a todo.

No puedo dejar de citar la Semana Santa Ovetense, donde religiosidad, gastronomía y deporte atraen cada año a mayor número de turistas. Las procesiones, desbordantes de sentimiento y fervor; la admiración a las reliquias que se custodian en nuestra hermosa catedral, de las mas importantes de la cristiandad, llenan las calles del centro y los barrios de gente que también disfruta de la gastronomía típica de la época. A la que no sé si se atreverán los más de 6.000 chavales que cuelgan el cartel de no hay plazas de hotel durante la celebración de la Oviedo Cup de fútbol base.

Quizás tras el Martes de Campo, festividad local, la programación se dispare dando el pistoletazo de inicio a las fiestas de prao y romerías en barrios y núcleos rurales. Desde Villafría, hasta La Corredoria, desde San Claudio hasta Colloto. No hay rincón del concejo que no festeje, aunque alguien podría decirme que eso ocurre a partir de la noche de San Xuan.

El broche a todo llega en septiembre, con la vuelta a la rutina, las fiestas de San Mateo y el inicio de la temporada de ópera. Pero la actividad cultural no se detiene nunca y en Oviedo se suceden las estaciones al mismo ritmo que se programan actividades. En octubre nos zampamos el Desarme, una celebración gastronómica que es la más antigua de cuantas se tiene constancia en nuestro país. Pero si algo caracteriza al otoño en la capital es la ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias", un evento que concentra la atención mundial.

Cada vez hay más festivales impulsados por iniciativas privadas que concitan el interés de los jóvenes, el teatro Filarmónica mantiene su extensa oferta de conciertos y teatro durante todo el año, el Carnaval se está consolidando como el más multitudinario de Asturias, la feria del libro es ya un referente del sector y no puedo dejar sin citar la feria de La Ascensión, la Noche Blanca o la Preba de la Sidra en Gascona, sin duda alguna, un éxito de organización y asistencia y reclamo turístico de primer nivel.

Llevo más de cuatro décadas afincado en Oviedo y nunca como ahora se había vivido una explosión cultural como la actual. Creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que los ovetenses están en disposición de presumir de residir en la ciudad española con la mayor oferta musical y cultural en proporción a su tamaño y habitantes. Es otro símbolo más de distinción al que solo le falta la guinda de ser elegida Capital Europea de la Cultura. Tarde o temprano llegará pero, mientras tanto, sigamos disfrutando de la ópera, la música, la danza, el teatro y las exposiciones y, quien pueda, que termine con el placer que concede picar algo con amigos o familiares en los magníficos y variados bares y restaurantes que jalonan las calles de Oviedo. La hostelería local, siempre activa, emprendedora y enérgica, nos está regalando al resto de los comercios una hermosa lección de ingenio y actividad y a quienes entran a consumir en sus establecimientos, un excelente sabor de boca.

Disfruten de Oviedo, abran bien los pulmones y respiren su cultura. Da igual la época del año, en cualquiera de las cuatro estaciones encontrará una excusa perfecta para salir, aprender y disfrutar.