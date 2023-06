Serendipias personales en el salón de plenos

Atendiendo a invitación, procedente y generosa, del "Alcalde en funciones" me fue dada visita al Salón de Plenos para asistir, en calidad de ex, a solemne jura de la Corporación. Como quiera que mi década europea me ha hecho ciudadano puntual y antes luchador contra las llamadas barreras arquitectónicas, a las que pese bonísima iniciativa de Begoña Pérez dejé, sin querer ni rematar, omisiones que ahora siento, convertido como estoy en "despojo", que poetizaba el último Ángel González, resulta que llegué el primero dando ocasión de apreciar las modificaciones mobiliarias habidas con criterio a respetar. A mi vez yo había introducido alteraciones descosiendo diminuto remiendo de "yugo y flechas" del Pendón de Oviedo, enviando en depósito al Gobierno Militar a petición de General Gobernador los bustos de Aranda y Caballero y suprimiendo las absurdas placas metálicas ensalzadoras con mansardas de la columna gallega llegada en octubre/36. Ignoro las razones, que no dudo habrá habido, por qué desplazaron el escudo de Bochum, la vitrina con los restos del Carbayón, colocada a propuesta de Manolo Avello, la leve mención al concejal Leopoldo Alas, Clarín, pedida por el entrañable Rodrigo Grossi, y otros pequeños símbolos ovetensistas. No entiendo tampoco la posición destacada de dos reyes, cortados por tercio inferior, desgajados del resto de la colección decimonónica del pintor sevillano José Luis Rodríguez de Losada que sigue en el Salón. También ha desaparecido alusión a la visita de Pérez de Cuéllar, secretario de la ONU.

Mientras me perdía en nostalgias, ("seul avec ma solitude" cantaba Moustaki), el espacio se fue llenando. El protocolo. ¡Cuánto sus jóvenes y amables componentes me recordaron a Federico Collera, que había iniciado el servicio con mi padre, y a Carlinos Fuente, autoridad española en materia de precedencias y funcionamiento rigoroso, que diría Ortega!, Quiso la chiripa, palabra precolombina, ¿lengua materna de Manuel Albarenga, mi querido asistente?, más que las serendipias del discurso de Félix de Azúa entrando en RAE, que sí encontré en los novedosos recovecos de esa tarde de solemnidades, que ocupase sitio dando espalda a la figuración de Alfonso II, Alcalde Rey, que desde Oviedo fue el primer europeo. Me correspondió entre Carmen Ruiz-Tilve, cronista a la que tanto sigo y me lleva a las lecciones de sus antecesores, Canella, Uría y Avello, y, sobre todo, a su cariño por Dolores Medio, y los ex, Agustín Iglesias y Wenceslao López, con los que mantuve demasiadas polémicas, sin duda excesivas de mi parte. Enfrente, saltando la vista por encima de las cabezas de concejales entrantes, mis admirados Ballina, Monsalve y (Juanín) Álvarez, destinados a gran papel edilicio. Fui jugador de tenis y en la licencia federativa ponía que la primera regla es saber perder, lo que en Oviedo ya escribí en la sabatina anterior: el triunfo del PP es rotundo, la lista municipal socialista careció de los votos regionales y la de IU de los podemitas. Cabe, no obstante, emitir opinión democrática sobre los parlamentos en que sentí tufillo, malgré eux, de la pinza Anguita/Aznar, incluso con lapsus revelador corregido. En cualquier caso, Llamazares estuvo correcto y al Alcalde le faltan, a todas luces, mínimo liderazgo y concisa oratoria carismática para los objetivos archirepetidos: La Vega, El denostado Naranco, La Fábrica de Gas, El Cristo/antiguo HUCA, La plaza de toros... Y, por favor, a no olvidar, ahora que Luis Feás comisaría buena exposición de Antonio Suárez, los mármoles del paseo de los Álamos elevados a maravilla. Los ciudadanos no queremos "Oviedo perdido" que titulaba Avello a un libro. En línea constructiva habitual estuvo Fernández Llaneza; antes, improcedente, la portavoz de VOX con discurso desabrido, en absoluto a la altura de la predecesora Cristina Coto. El mejor deseo para la Corporación, agradecimiento al primer edil por invitación a la sesión.