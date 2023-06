La rueda buena de los Premios

Para poner la guinda a un pastel hay que cumplir primero con un proceso de largo de preparación, cocinado, horneado... Pero si uno lleva la idea de la guinda, el viaje culinario se afronta con otra motivación, con entusiasmo. Puede sonar aventurado, incluso irreflexivo, plantear el Museo de los premios «Princesa de Asturias» para La Vega, como hizo el alcalde, Alfredo Canteli, la semana pasada, cuando ni siquiera la vieja fábrica ha comenzado a andar como proyecto de futuro. Pero también es de justicia admitir que a uno se le vienen ideas en positivo, ideas grandes cuando imagina toda la potencia de los Reyes, las infantas, su asturianía y liderazgo sumando a favor de Oviedo en un lugar pensado como el próximo motor de la ciudad.

Con un espacio en manos de la Fundación Princesa de Asturias todo rodaría mejor. Prudentes, guardan silencio mientras observan el campo de juego. Y de momento, el terreno es favorable. Contra la costumbre, y en un movimiento contrario a lo que suele pasar en el terreno político, las fuerzas ovetenses se han posicionado a favor de la idea. Gobierno y oposición si no de la mano, tampoco hay que pasarse, sí en el mismo sentido. Sin palos en las ruedas, con todos los remos a ritmo y el viento a favor, parece factible al menos intentarlo. Como espejo, los Nobel, con su museo en Estocolmo que, sí, no es Oviedo, ni nuestro norte de España es Suecia, pero quién no se pondría a rueda de los Premios si surgen la ocasión.

En general, la idea ha caído de pie en Oviedo, también en ámbitos alejados de la política, donde se ve como una oportunidad. Es obvio que no es más que eso, una idea, así lo dijo Canteli mientras le directora de la fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, escuchaba pétrea, sin conceder un gesto, mientras el Alcalde cumplía con su discurso de investidura. Dijo, de hecho, que para él era un sueño.

Y habló del museo como concepto sin que la idea sea inamovible. Lo que pretendió expresar era la idea de sumar a la Fundación y a los Premios a la ola de La Vega. La institución es la que más ha tirado estos años del viejo recinto fabril, la que más ha contribuido a sacar brillo y a dar a conocer al mundo los miles de metros que estaban allí olvidados, ferruñosos.

A partir de ahí, el límite lo pone el empuje que la ciudad sea capaz de generar, los apoyos que logre concitar, y cuántos se arrimen para sumar a esa idea inicial.

Mantener una instalación permanente tiene sus costes. Por eso sería tan importante acertar con el enfoque, encontrar la idea, el resorte que ponga la maquinaria a funcionar, le dé vuelta a la tortilla y, por qué no, convertir lo que parece un gasto en una oportunidad.

Pero, lo dicho, eso sería la guinda para La Vega, un prometedor pastel pero con el horno todavía cogiendo temperatura. Lo que sí puede hacer es generar ilusión y que los cocineros vean ese pastel con otros ojos, sabiendo que el gran premio está en la meta.