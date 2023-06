Un gran proyecto de Estado

El pasado sábado, en estas mismas páginas, Pablo Luis Álvarez, un joven investigador en el Royal College of Arts, escribía un artículo en el que, con un tono crítico que no entendí del todo, apoyaba mi idea de que la Fundación Princesa de Asturias tenga un papel protagonista en el desarrollo de ese nuevo gran espacio para la innovación y la cultura que va a ser La Vega. Y quiero aprovechar sus opiniones para ampliar lo que plantee como un sueño en mi discurso de investidura y que, sorprendentemente en una región en la que estamos acostumbrados a que no exista unanimidad ante ningún proyecto de futuro, ha sido recibido con un tono positivo por prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad, desde el político al cultural.

Creo que Pablo Luis no entendió del todo mi "sueño". Cuando dije que soñaba con que La Vega fuera el escenario de un gran museo de la Fundación Princesa de Asturias en ningún caso quise precisar el contenido ni la forma de esa presencia. Lo que quería, y quiero, plantear es un proyecto de futuro que convierta a la Fundación y a los premios "Princesa de Asturias" en protagonistas permanentes de este espacio que está llamado a ser el nuevo gran motor de la actividad económica, innovadora y cultural de Asturias. Es cierto que hablé de "museo", pero en ningún caso con la pretensión de cerrar o limitar el desarrollo de un proyecto que, siempre lo he tenido muy claro, debe ser definido, diseñado y ejecutado por la propia Fundación Princesa de Asturias, que ha demostrado ya suficientemente su capacidad para buscar los mejores caminos para el continuo crecimiento de la gran idea que la alumbró. En este caso, cuando hablo de museo, en realidad, lo que planteo es un sueño para conseguir que los Premios Princesa de Asturias sean un elemento tractor permanente de la actividad cultural y la proyección turística de Oviedo y Asturias. No me inclino por ninguna opción: un museo al uso, con elementos que ayuden a comprender la gran dimensión de estos Premios y de los galardonados; un centro con una actividad más parecida a la que quiere propiciar la Fundación Nobel retomando ahora su proyecto de hace 20 años, aunque, por cierto, también tiene un museo al uso; o una conjunción de las dos. Para mí lo fundamental es que consigamos que los Premios Princesa de Asturias reafirmen su protagonismo como gran iniciativa cultural en Oviedo y en Asturias y se conviertan en un elemento permanente de atracción y de dinamismo cultural al servicio de esta comunidad. Los Premios ya han convertido a La Vega en su "casa" con las muchas y muy buenas actividades organizadas durante los últimos años. Es un espacio que, permítaseme la expresión, les va como anillo al dedo. Y La Vega es hoy el gran proyecto de Asturias, por lo que es lógico que queramos que nuestra más universal realidad cultural se vincule a su desarrollo. Cuando hablé de mi "sueño", lo confieso, lo hice con cierto temor, porque si algo he aprendido de la política asturiana en estos últimos cuatro años es que resulta casi imposible conseguir poner sobre la mesa una idea que concite, no ya el apoyo, sino tan sólo el beneficio de la duda de un estudio más profundo por parte del resto de las fuerzas políticas, sociales o culturales. Y, sigo confesando, me sorprendió que las reacciones fueran tan unánimemente positivas, lo que me lleva ahora a dejar de hablar de un sueño para convertirlo en un gran proyecto de Oviedo y de Asturias que estamos obligados a sacar adelante, entre todos, por encima de siglas y de intereses colectivos o individuales. Lo que siento es que hay una unanimidad política, social y cultural nunca vista para posibilitar que la Fundación y los Premios Princesa de Asturias asuman un protagonismo destacado en el desarrollo de La Vega y en la proyección cultural y universal de Asturias. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos por concretar todas las instituciones, respetando, claro está, la iniciativa de la propia Fundación ante este nuevo gran proyecto para su trayectoria. Creo que, realmente, y de forma sorprendente, a partir de un "sueño", ha surgido una gran asignatura que debemos aprobar todas las administraciones, instituciones y colectivos implicados en el desarrollo del mejor futuro para Oviedo y para Asturias. Estamos ante un proyecto de Estado, de región y de ciudad, que merece, y necesita, el compromiso del Estado, del Principado y del Ayuntamiento de Oviedo para hacerlo realidad. Y creo que la Fundación Princesa de Asturias debe implicarse también, porque si es cierto que los Premios son un gran galardón para Asturias, no lo es menos que esta región y su capital se han volcado desde el primer día para ayudarlos a conseguir la gran dimensión universal que han alcanzado. La Fundación debe tener su gran sede en La Vega y debe construir, con la fórmula que considere más adecuada, su nuevo "museo" para asentar su crecimiento como una gran institución de dimensión universal y su vinculación permanente con esta tierra. Ya sé que poner plazos en política es una aventura arriesgada, pero realmente consideraría un fracaso del Estado, del Principado, del Ayuntamiento de Oviedo y de la propia Fundación que no logremos hacer realidad este sueño compartido por todos en los próximos cuatro años. Y que conste que no es un plazo político: es el plazo que, en el mismo sueño que lo imaginé, se ponía para hacerlo realidad.