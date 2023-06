La Vega: un espacio único que no se puede manejar a golpe de ocurrencias

"La mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él" (Viollet le Duc)

Después de un intenso proceso de discusión y de desencuentro sobre este espacio, crucial para el futuro desarrollo de la ciudad, parece que las aguas se han remansado, se ha logrado un acuerdo sobre los aspectos considerados como más lesivos para su futuro aprovechamiento y la oposición municipal, o una parte de la misma, ha ofrecido su mano tendida con un loable espíritu de colaboración.

Simultáneamente las tres administraciones públicas implicadas, firmantes en julio de 2022 de un protocolo, han trabajado en el proceso de tramitación a fin de acortar los plazos y poder disponer antes de fin del verano de un acuerdo definitivo.

Nada que oponer, sino mostrar satisfacción, por lo que puede representar un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas que suele ser más la excepción que la norma en nuestra región y cuyo elemento más conflictivo y sinuoso lo constituye la apertura de una travesía rodada por el recinto; una vía de compleja pacificación, una transgresión que parece inevitable por ausencia de alternativas.

Una vez que parece conseguido lo mas complicado y que las cuestiones más manidas de las reivindicaciones colectivas (el grado de densificación edificatoria, la altura de un edificio simbólico, la permanencia de los chalets...) han encontrado una feliz acogida empiezan a aparecer propuestas de uso para el espacio y las construcciones de La Vega sobre las que no tengo una valoración clara de su idoneidad pero sí sobre su inoportunidad y su frivolidad en ausencia tanto de un plan de usos del lugar, un esquema director que contemple los aspectos clave que supone la ruptura de las funciones heredadas del pasado y la reutilización adaptativa, la sutil dosificación entre la unicidad del recinto y la permeabilidad con el entorno urbano, la relación entre las aperturas al exterior y el tráfico de personas en función del uso y ubicación de los pabellones, la articulación funcional de usos entre los diferentes equipamientos buscando un efecto sinérgico que marque la identidad futura del complejo, etcétera.

Si empezamos por los peligros hay que partir de la dimensión de la parcela: 120.000 m2 y de los parámetros demográficos y presupuestario de Oviedo; también de la oferta actual cultural , museística... y de los déficits en la industria del conocimiento y en los servicios avanzados y en la ausencia de un parque tecnológico potente como si existe en otras ciudades asturianas.

El ejemplo de Glasgow, una de las grandes ciudades del Arco Atlántico, es muy representativo.

Después de generar una oferta cultural extraordinariamente costosa, quizás sobredimensionada, con costes crecientes de mantenimiento, tuvo que asumir en los momentos en los que el interés popular se desvanece una herencia que se sufraga a través del presupuesto público.

Dos ejemplos positivos que he visitado recientemente y ejemplo, a pesar de su radical diferencia, de buen hacer: la antigua fábrica de armas de Saint Etienne (120.000 m2, como La Vega) y El Matadero de Madrid.

En Saint Etienne, los parámetros que expresan la potencia económico-financiera de la ciudad aconsejaron una multiplicidad de funciones, un mestizaje de usos, pero su antigua identidad se transmutó en un uso dominante, verdadero significante de la ciudad: la ciudad del diseño.

En Madrid, por su extraordinaria relevancia capitalina los 165.415 m2 del recinto, antiguo matadero y mercado de ganados de la ciudad se ha convertido en un centro de creación contemporánea con una gran diversidad de ofertas de carácter cultural. Sin cambiar de nombre, su identidad se transmutó de uso y así es reconocida por todo el mundo.

A sus entradas tradicionales por la plaza de Legazpi y la avenida de la Chopera ha incorporado Madrid Río que se abre a un parque y al Manzanares y se conecta con el espacio circundante.

Por respeto al lugar, su significación histórica y su enorme potencial como pieza esencial para crear una centralidad en "Oviedo al Norte" se debe de elegir con ambición pero pensando prioritariamente en las carencias actuales de la ciudad qué vector o vectores deben constituir el uso relevante, tractor del lugar.

Creo sinceramente que contenidos del tipo siguiente: biotecnológico o biosanitario, inteligencia artificial, tecnologías de la información... deberían de constituir la urdimbre de un polo del conocimiento y los elementos de creación de identidad evitando la situación de atopía (entendida como falta de significante de un no-lugar) a que puede llevarnos la aparición inconexa de proyectos de uso para un lugar que debe de ser previamente analizado, comparado con espacios similares, configurado e insertado no solamente en su entorno próximo sino en un área muy amplia de la ciudad. Un marco del que por el momento no se dispone.

Para terminar, creo que las viviendas para jovenes no solo no estorban sino que pueden ser una bendición. Hay que abrir el recinto a la ciudad y a sus habitantes y hay que llenarlo no de masivas presencias a través de espectáculos masivos sino que hay que llenarlo de "vida cotidiana", hay que combatir la "clusterización" y que el espacio sea una mini-ciudad con cercanía a los servicios personales y a una diversidad de usos. Un ejemplo cercano: el proyecto de ampliación del Parque Tecnológico de Gijon.

Bienvenidas sean las buenas ideas de las personas de cualquier condición pero tenemos instituciones con experiencia en la atracción de inversiones y en el buen hacer. Me consta que también con la orientación adecuada para el caso que nos ocupa. Y si se quiere fórmese un consejo de personas acreditadas por su formación y experiencia. Ahora aún no es el momento de elegir usos. Ni ahora ni nunca puede ser el dedazo.