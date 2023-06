Los cuadros de la foto de familia

Contemplaba estos días la foto de nuestra corporación municipal, una foto de familia con nuestro alcalde y los principales representantes de los distintos partidos municipales. Rodeado de un amplio equipo de concejales. Todos ellos apuestos, elegantes, ilusionados, casi con un rictus infantil, posando en las escaleras consistoriales.

No quisiera hoy dejar pasar esta ocasión para transmitiros la sensación que me provoca contemplar esta imagen tan familiar y tan idílica, me atrevo decir que genera en mí un cierto sentimiento de ternura, mezclado con un poco de compasión y también de mucha esperanza.

Y precisamente por esto, envuelto en ese sentimiento tan placentero y dulce; y hoy no quiero embarrarme por caminos de políticas, de partidismos, o de cualquier otra forma de sectarismo ideológico; simplemente quisiera regodearme desde un puro sentimiento artístico, trayendo a la retina tantas imágenes que nos ha dejado la historia de nuestra pintura, de aquellos artistas que tanto nos han marcado y que seguro todos compartimos apasionados. Por eso os propongo un sencillo juego: dejadme imaginar cada uno de los personajes que aparecen en esa fotografía, sus rostros, sus miradas, sus poses, e intentar reconocerlos en los pinceles y en las paletas de aquellos pintores que yo más admiro. Y os dejo a vosotros, pacientes lectores, el ejercicio nada fácil de intentar identificar de quién creéis que estoy hablando, a cuál de esos nuestros regidores municipales me estoy refiriendo. No se trata de un concurso, ni de premios, ni de malévolas sátiras, sino simplemente de dejar volar un poco la imaginación y los sueños de artista.

Y no me queda más remedio que comenzar con ese Diógenes que busca al hombre honesto, armado de su ficticia lámpara, alumbrando los rincones de ese viejo consistorio; me imagino que está intentando encontrar aquellos que comparten ese momento simplemente como un sueño de honestidad, intentando dilucidar quién será un simple bufón, quién será un sátiro, quién será un "no estoy comprometido".

Pero inmediatamente empiezas a descubrir rostros muy diferentes, como el Bufón de Calabacillas, que dibuja una sonrisa bobalicona, tal vez porque soñaba grandes cosas y al final se conforma con esa pequeña medalla que le encubra en una altura que tal vez no sea la suya, pero no importa, está ahí, feliz, satisfecho, tal vez demasiado burlesco, pero al fin y a la postre compartiendo una misma pose. Y qué decir del "Salvador mundi" de Leonardo, con una mirada satisfecha, con un aire de conquistador que recupera los viejos campos perdidos, de aquel que se cree el gran mesías que pondrá orden y cordura entre tanta simpleza.

Pero no me faltan personajes femeninos, como las cortesanas de Caravaggio, las que miran asustadas, casi de reojo; esas figuras femeninas que el pendenciero artista unas veces utilizaba como María Magdalena y otras como Santa Catalina. Puede que estemos hablando de los mismos rostros, de mujeres valientes, pero muchas veces sin saber cómo definirlas.

Y entre ellas no falta la "Campesina que esconde su rostro", de Van Gogh, tímida, tal vez descubriéndose demasiado pequeña o incapaz para la tarea que tiene encomendada en esta hacienda. O "La joven y su dueña", de Murillo, asomadas airosas a la ventana, con miradas burlonas, una medio escondida y la otra descaradamente despierta y atenta. Y qué decir de algunas mujeres picassianas, con rostros que no me atrevería a decir descompuestos, pero tal vez sometidos a tensiones o a pensamientos desconfiguradores.

No falta el caballero de la mano en el pecho, de nuestro amado Greco, adusto, serio, con aires de superioridad o tal vez de cierta distancia a la simpleza de los mortales, un político que parece jurar esa honestidad que Diógenes está buscando, un gran ciudadano de grandes empresas y de no menores sueños. Rodeado de "la ansiedad" de Munch, un cuadro tantas veces repetido, en el que aparecen personajes de todo tipo, casi desfigurados, e irreconocibles, como grandes metáforas de hombres y mujeres que acompañaron a aquel que gritaba pero que nunca se atrevieron a levantar su voz por encima de aquel estruendo que gritaba tal vez por la condición humana.

Y tal vez reconocer a las señoritas de Aviñón, de Picasso, ese grupo de mujeres que las malas lenguas dicen que sacó de aquella vieja visión del apocalipsis del Greco, aunque otros relacionan con las bañistas de Cezanne. Yo casi me inclino por que ese grupo se encuadra en esa vieja visión, mujeres capaces de reconocer momentos apocalípticos, que ningún momento significan fracaso o destrucción, al contrario, son las únicas que vislumbran horizontes de grandes novedades, de aconteceres que serán todo un acontecimiento para nuestra ciudad.

Aquí os los dejo mis queridos conciudadanos, recuperad esa foto, sentaos delante de ella e intentad imaginar los distintos personajes pictóricos que configuran esa bella escena de regidores ilusionados, nerviosos, silenciosos, y sobre todo, muy esperanzados.