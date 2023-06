Las elecciones a diputados hace 130 años en Oviedo

En éste periodo de entre elecciones hasta el próximo 23 de julio, vamos a rescatar la curiosidad organizativa de los comicios celebrados el día 5 de marzo de 1893 en Oviedo, hace 130 años.

Las citadas elecciones fueron convocadas durante el mandato de Práxedes Mateo Sagasta, en tiempos en que reinaba la reina madre Mª Cristina de Habsburgo-Lorena, siendo aún menor de edad Alfonso XIII.

Según informó LA NUEVA ESPAÑA en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 27 de mayo, las urnas de Oviedo se establecieron en 295 mesas, cifra alejadísima de las correspondientes a aquel marzo de 1893, sólo 16.

Dado su modesto espacio se pueden relacionar con su número de electores: sección 1ª, Consistoriales, 489 electores; sección 2ª, escuela Normal, 487; sección 3ª, Santa Clara, 498; Sección 4ª, San Vicente, 494; sección 5ª, las escuelas, 494; sección 6ª, Santo Domingo, 490; sección 7ª, San Lázaro, 490; sección 8ª, Agueria, 484; sección 9ª, San Julián de Box, 498; sección 10, Limanes, 499; sección 11ª, Villapérez, 499; sección 12ª, Priorio, 488; sección 13ª, San Claudio, 491; sección 14ª, San Julián de los Prados, 493; sección 15, Trubia, 455; y sección 16ª, Fábrica de Trubia, 475.

Sorprende el número de electores casi idéntico en todas las mesas, cercano a los 500, excepto la Fábrica de Trubia que desciende a 475, y la ausencia de ubicación de los votantes de las mesas correspondiente a la parroquia de San Pedro los Arcos, la más extensa en territorio y población en aquella época. La alfabetización en el censo la iniciaba Ramón Álvarez Suárez y finalizaba con Jacinto Zuazua Suárez. Llama la atención que en este orden censal no aparezca el apellido Alonso antes que Álvarez que en el censo actual se cuentan por centenares. En la prensa del momento se hacía mención a los más ancianos del censo, entre 80 y 93 años y hacen referencia a personas descollantes en la ciudad como León Salmean Mandayo, rector de la Universidad entre 1868-1884, fallecido en el mismo año, en septiembre de 1893, o Juan Álvarez de la Viña, deán de la Catedral. De los 7.824 electores, 6.488 sabían leer y escribir y el resto (1.336) "ni lo uno ni lo otro". Sorprende que en el espacio dedicado a las profesiones en la sección 3ª, en Santa Clara, figura un elector de profesión cartero "sin saber leer y escribir". ¿Como repartirá la correspondencia?, se preguntaba el redactor de "El Correo de Asturias".

Finalmente, y al margen del relato electoral de 1893, no resistimos la tentación de narrar la anécdota que vivió un personaje muy conocido en la prensa de Oviedo "Pin Villanueva" redactor de "El Carbayón", "La Voz de Asturias" y "Región" a lo largo de 60 años. Pin se personó en la mesa electoral –probablemente en el referéndum de 1947–, y dio su número del censo a la mesa y previa comprobación por el presidente, éste le dice "usted no puede votar, figura como fallecido" y replica Pin, "pues es la primera noticia que tengo ¿no me ve aquí?". Y continúa el presidente "va a decírnoslo a nosotros que el día de su entierro cogimos una mojadura de padre y muy señor mío. Por ésta vez que pase y vote, pero no comente nada sobre ello, porque si no esto se puede convertir en un mercado".