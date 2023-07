Museo de los Premios: Madreñas aquí

"(Glasgow) Después de oferta cultural extraordinariamente costosa, quizás sobredimensionada, con costes crecientes de mantenimiento, tuvo que asumir en los momentos en los que el interés popular se desvanece una herencia que se sufraga a través del presupuesto público"

Marrón, J. L.

Si se buscan sociales unanimidades para cobijo en La Vega a la Fundación Princesa y a su Museo de los Premios, expreso desde el primer instante mi radical desacuerdo personalísimo. Por favor, los Premios son importantísimos para Oviedo y Asturias y no deben, o no deberían, estar a vaivenes de ocurrencias ni encorsetarlos en una cápsula mal concebida y financiada a merced de que pierdan su glamurosa anual originalidad. ¿Están los Patronos dispuestos a triplicar sus aportaciones?

La Fundación, entonces Príncipe, ya desechó pasivamente la propuesta unánime municipal de unas oficinas y reales estancias a Monte Alto/Puri Tomás que merecería brindis con el actual Rey, a iniciativa edilicia de Sánchez Arjona.

He visitado por dos veces Estocolmo, sé bien que la Fundación Nobel ha optado por el Museo pero pensé que no era paso a dar por nos, deficientes copistas o adaptadores a contexto tan diferente, errático muestrario para enseñanza permanente y pedagógica y aún abracadabrante financiación.

Se pretende, ¡prestigioso sueño! También hay sueños que apenas alcanzan pobretones malos sueños, es decir, pesadillas, que contaminan alrededor a cuantos pusilánimes tragan. Sherezade combate los sueños y el criminal despertar, y Octavio Paz saluda el insomnio creador.

Sería 1960, quizá 1961, cuando un ovetense singular, Ramón Sánchez Ocaña, me deslizó en su casa paterna de El Pasaje, "La interpretación de los sueños" en el tomazo, en papel biblia, de un tal Sigmund Freud. Desde entonces desmitifiqué los sueños imperiales que para los papanatas movían al mundo y a boquiabiertos súbditos. Algunos, no obstante, movieron, en efecto, el ancho universo y rompieron cadenas con alegorías oníricas: fueron los casos del Dr. Martín Lutero King o del no menos utópico y maravilloso Nelson Mandela, al que conocimos en Oviedo merced a la fabulosa Fundación. Fuentes Quintana veía ciclos económicos desde la leyenda bíblica de las vacas gordas/flacas, una espiral proveniente de legendario sueño hecho histórica realidad.

Convertir la Vega en Museo, sin plan museístico ni financiero, vendiendo piel a tiras antes de cazar pieza, comprometiendo a todo sampedro como supuesto objetivo de Estado (¡triste Estado de semejante horizonte!), será todo lo onírico que se busque, pero la manivela de la metáfora suena, por esta vez, a pesadilla.

