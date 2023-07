Bueño, capital del jazz

El festival de jazz de Bueño es un evento especial en muchos sentidos. Para empezar, parece difícil encontrar un lugar que se aleje geográficamente más de esta música originaria en Nueva Orleans, Chicago, Nueva York que el concejo de Ribera de Arriba. Aún así, este paisaje tan asturiano, que mezcla (como en otros mil sitios de la zona) la industria y los hórreos, parece acompañar de la manera más natural y fusionarse a la perfección con esta identidad musical de origen afroamericano. Entre los elementos externos a la propia actuación que ayudan a disfrutar al máximo de un concierto se encuentra el pequeño arte de aparejar cada propuesta musical con un escenario, y en este caso, entre hórreos en la pequeña localidad parece haberse encontrado un espacio perfecto para los dos tríos, clásicos en su instrumentación (piano, contrabajo, batería), que pudimos escuchar el viernes, en la primera jornada de este festival.

Cuando Vincent Meissner se subió con su trío (Henri Reichmann, Josef Zeimetz) sorprendió al público primero por su juventud, ya que probablemente la suma de la edad de los tres era más baja que la media de edad en el público. Según comenzó el concierto quedó claro que los músicos provenían de centroeuropa, y por tanto su sonido había pasado por el filtro de ECM, el sello alemán que ha creado una estética propia con esta peculiar mezcla entre música de cámara y jazz, y que se ha esparcido en las últimas décadas como el "sonido europeo" entre múltiples conservatorios como alternativa a un sonido más americano.

Dentro de este marco textural, los músicos navegaron de manera muy acertada a través de un programa bien escogido y con una aplastante mayoría de composiciones propias que oscilaban entre pasatiempos rítmicos propios de Chick Corea, grooves enrevesados en unísono entre el contrabajo y el piano y melodías enigmáticas más cercanas al free jazz de Anthony Braxton, pero todo ello con la frescura de estar recién graduado del conservatorio.

La velocidad y la manera en la que cogieron el up-tempo (swing rápido), recordó al trío de estándares de Keith Jarret, con melodías muy sencillas y sin acompañamiento en el piano, una batería ágil y liberada, y un rapidísimo walking bass que daba a la agrupación la estabilidad, convirtiendo esta pieza que técnicamente sería de las más complejas, en un lienzo en blanco para la improvisación, lienzo que el joven pianista dominó en todo momento llegando a uno de los puntos álgidos de la noche. Otro momento a destacar fue la versión de varios temas pop como "In My Life" de los "Beatles", muy al estilo de la banda "The Bad Plus", y que contrastaron muy bien con los demás temas escogidos.

El trío de Tom Sochas fue otra experiencia completamente distinta. A pesar de compartir algunos referentes con la anterior actuación, fue un gran contraste con el sonido centroeuropeo de Vincent Meissner. Un sonido mucho más grueso y en cierto modo más mediterraneo, gracias a la participación de Pier Bruera (medio asturiano medio argentino) y el contrabajista griego Thodoris Ziarkas, pero con muchas más raíces en el jazz americano.

Tom Sochas presentaba su disco "The Sorcerer", disco que tiene una narrativa lineal que el pianista explicó pieza a pieza en un castellano impecable. Añadió a la ya conocida textura de trío una serie de samples lanzados por él mismo desde el piano y un sintetizador que le acompañaba a su mano izquierda, generando atmósferas menos comunes y que ayudaban a apoyar la narrativa y a generar espacios magnéticos. El pianista interpretó también una pieza del músico Elmo Hope, una de las figuras más infravaloradas y olvidadas del bebop, que sorprendió por encajar perfectamente con el resto del programa, que fue compuesto décadas más tarde y en otro contexto completamente distinto. Siguiendo en la línea de este jazz más arraigado en Estados Unidos, Sochas explicó la enorme influencia que la biografía de Thelonious Monk, pianista y compositor que marcó un antes y un después en la historia de la música americana, ha tenido en su trayectoria, para pasar después a interpretar un tema abiertamente inspirado en él. El trío se fue moviendo entre diferentes piezas del disco en las que veíamos desde rythmn and blues hasta una versión de "All Apologies" de "Nirvana" cuyo arreglo poco tenía que ver con la original. La agrupación destacó por darle menor importancia a cada uno de los solistas (como suele pasar en los tríos) y en su lugar buscar un sonido de banda coherente y fuerte que se mantuvo durante todo el concierto, logrando alcanzar una serie de picos de intensidad dinámica a los que llegaron de la manera más orgánica posible.

La noche terminó tarde y la programación de este pequeño festival dejó con muy buen sabor de boca a todo el público, ya que en lugar de agrupaciones más obvias, se apostó por proyectos muy jovenes y muy frescos, con sonidos que lideran el camino del nuevo jazz en diferentes partes del mundo, haciendo que Bueño pareciese alguna gran capital de la música donde se apuesta por lo nuevo, más que una pequeña localidad asturiana donde no hay ni una escuela de jazz en kilómetros a la redonda.