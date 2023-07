"He sido esclava de mis pasiones, no de los hombres"

El Ballet Nacional de España, dirigido actualmente por Rubén Olmo, con un Campoamor abarrotado, cerró el Festival de Danza Oviedo 2023 con "La bella Otero". La coreografía y dirección estuvieron a cargo del director de la compañía. En el foso los acompañó Oviedo Filarmonía dirigida por Manuel Busto, uno de los compositores musicales de esta obra que ofrece una puesta en escena de gran envergadura recreando la figura de la famosa bailarina así como el boato y la opulencia de la Belle Époque.

En su Galicia natal, Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, siendo una niña de diez años sufre una brutal violación. Nunca volvería a su tierra. Es el comienzo de una vida fantástica en la que no se sabe dónde termina lo real y dónde empieza la leyenda. Agustina se convierte en la Bella Otero una de las figuras más famosas y seductoras de la Belle Époque, codeándose con la realeza y la alta sociedad europea. Su arte fue más intuitivo que técnico.

En un prólogo y catorce escenas, siempre con la danza como gran protagonista, se van mostrando trozos y anécdotas de la vida de Otero como artista y cortesana que desembocan en un espectáculo con multitud de color, referencias iconográficas, energías rítmicas, y una lectura coreográfica rica y compleja que utiliza diversos tipos de danza.

Asistimos a múltiples encuentros y actuaciones de la bailarina en la que una esquemática escenografía crea una atmósfera para aproximarse a escenarios emblemáticos como el Folies Bergère donde Carolina baila por bulerías vestida de torero y también se exhibe con el famoso traje de pedrería estilo bizantino. En Montecarlo es agasajada y se erige en reina del casino. En Maxim’s recibe a reyes y al zar de Rusia.

En el papel principal Patricia Guerrero aportó sus acentos personales. Y destacar la excelente labor de los solistas (entre otros Miriam Mendoza, Francisco Velasco) y todo el conjunto de bailarines por su entrega dejando claro sus evidentes méritos ejecutando con autoridad la gran variedad de estilos de baile que van cambiando y encajando según la trama. Se da preferencia al sonido del zapateado, pero lo mismo interpretan flamenco que folclore pasando por el claqué hasta el can can y además vemos los efectos estéticos del espíritu alado con el revoloteo que forman las telas de Loïe Fuller. Especial mención merecen los diseños de Yaiza Pinillos, casi 200 trajes. Se puede decir que el vestuario ayuda a contar la acción.

Volviendo a Carolina. "De dónde saca pá tanto como destaca". Pues es indudable que algún magnetismo especial, físico y personal, debía de tener para tanta conquista. Incluso es causante de varios suicidios. Y hasta José Martí el poeta cubano le dedicó esto: "Ya llega la bailarina / Soberbia y pálida llega: / ¿Cómo dicen que es gallega? / Pues dicen mal es divina". También la pintó Romero de Torres.

Al final de su vida, arruinada, otra vez le llegó la desgracia, ahora acentuada por su ludopatía, la soledad y la miseria. Otero dejó escrito: "¡Cuántos hombres he visto llorar y suspirar!… Todos llevaban esa máscara del deseo… A todos les he visto egoístas y gozadores… pero incapaces de ofrecer un gesto de verdadera bondad y de amor". Aunque aclaró: "He sido esclava de mis pasiones, no de los hombres".