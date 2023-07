De lo bello y lo feo

¿Qué es lo bello? Lo bello es aquello que nos gusta, nos estimula, bajo un criterio subjetivo que dependerá de los ojos que lo miren... Según Voltaire, "La belleza es aquello que complace a los ojos; la dulzura que encadena el alma". Para Darwin, "La belleza sirve para perpetuar la especie. Es la herramienta de la selección natural. Es el resultado de una selección sexual". Lo bello es una carta de recomendación que nos gana de antemano, que se acerca a nuestro ideal, aquello que nos haría felices poseer.

En estas mismas páginas y a través de distintas crónicas he venido recuperando del olvido algunos guapos de "cartel" que en cierta época transitaron por esta ciudad. Recordemos a Nacho Pidal [El bombón de Peñalba], el deseado; Juan Miguel, guapo oficial del bar Pelayo, que aseguraba firmar autógrafos de 4 a 6; Cristóbal Ruyra, elegante y señorial director de la Banda de Música, el cual tuvo la desgracia de entregar su alma en tálamo ajeno; Jorge Nieto, extravagante juguete roto de lamentable final; Chupete, Pedro el rompebragas de Santoña, Apolodoro, y tantos otros. Sin embargo, a los resultones que pululaban en el pelotón de los anónimos, nos quedaba aprovecharnos de lo que aquellos dejaban desatendido. De las féminas ni hacer mención, ya que los vientos no soplan favorables al mínimo comentario.

Lo feo es lo opuesto a lo bello, por ello causa desagrado y rechazo. De un tiempo a esta parte pervive en nuestro terruño la tendencia al mal gusto; a lo grosero, ordinario, chabacano, cutre y zafio, es decir el feísmo. Respecto a esto, decía Oscar Wilde: "Una moda no es más que una forma de fealdad tan absolutamente insoportable que debemos modificarla cada seis meses". Victor Hugo, fue rotundo al interpretar la fealdad a través del personaje de Quasimodo,

Para algunos el feísmo, al menos el humano, no resulta determinante. Ser o no ser feo es algo cuestionable. Lo que es bello para unos, puede no ser atractivo o deseable para otros. Lo que no corresponde al canon lineal, a la tiranía del mercado, se tiene por feo.

Así las cosas, hablar de lo feo o de los feos de nuestro entorno resulta peliagudo. A ver quien es "el guapo" capaz de meterle mano al asunto. Sin embargo, existe en Oviedo quien se atrevió a crear un Museo de las Feas Artes, nacido de la inspiración del inquieto artista multidisciplinar Israel Sastre.

Por otro lado, tengo el recuerdo de mi infancia de un tipo al que su aspecto físico llamaba poderosamente la atención, creo recordar que era conocido por Merejo. Un año durante las fiestas de San Mateo, cuando las barracas se instalaban en el Campo de Maniobras, en un pabellón donde exhibían animales raros y deformes, presentaban a Merejo, como el hombre más feo de España.

Los feos tienen menos aceptación social. Y digo yo, que para el feo el paso por el purgatorio ha de ser breve y de low cost. Por otra parte, convendría discernir lo que es feo de lo grotesco o cómico. Ser o estar feo. Para algunos lo bello es siempre bueno y lo feo es malo. Hay quienes aseguran que la fealdad o la belleza, no son propiedades de los entes u objetos a los que se les atribuye. No obstante, existen decenas de publicaciones de autoayuda para conseguir superar este trauma.

Conviene no equivocarse, "los feos tienen algo especial para las conquistas", que desde hace años viene proclamando el grupo "Los Sirex" en la canción "Que se mueran los feos".