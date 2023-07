La nueva dimensión del Vesu

Curtis Harding en directo en Oviedo. ¡Curtis Harding! Aunque el Vesu es un festival que ha alcanzado metas muy meritorias, aunque ya es una realidad consolidada, es marca de referencia en el indie del Norte de la península, tiene su casa en la Fábrica de Armas de la Vega y se identifica con ella. Aunque el año pasado lo petó con "Los Planetas". Aunque tienen una campaña de promoción fantástica y una imagen corporativa reconocible, una cosa es saber que tienen a Curtis Harding en cartel, reservar la fecha, escucharlo en bucle y contárselo a todo el mundo y otra muy distinta es verlo subirse al fin al escenario y, con los primeros acordes, darme cuenta de que esto no es Madrid ni Barcelona, sino Vetusta, la muy noble y muy leal ciudad que duerme la siesta. Curtis Harding, macagüenmimantu....

Me explico: Harding no es Tina Turner ni David Bowie. No es una figura top de la historia de la música. No es Rosalía ni Bizarrap, los reyes de la radio fórmula. Ni siquiera es como "Los Planetas" o Iván Ferreiro, artistas de culto capaces de llenar en cualquier pueblo de España cuesten lo que cuesten las entradas.

Curtis es un músico inmenso, delicioso, conmovedor, de dimensión internacional, pero no tiene alcance mediático. Para un fetichista de la música negra, como yo, esto es molesto. Pero la industria es así. Curtis se siente cómodo con el papel de privilegio que ostenta. Su discografía le sitúa como leyenda y referencia del nuevo soul. Sus discos son obras maestras. Tiene capacidad para congregar a miles de personas en las grandes capitales del mundo. Pero hay que entender que esas no son las cosas que, objetivamente, pasan en ciudades como Oviedo. Es riesgo y mérito del Vesu no caer en la tentación de lo comercial después del éxito mediático del año pasado, apostar por un artista de su perfil y conseguir juntar a casi mil personas en una ciudad de doscientos mil. A su vez, abrir una nueva dimensión cultural con un tipo de artista que parecía no tener espacio en nuestra programación.

En esta época de festivales que estamos viviendo, que vemos programaciones nuevas e hiper sofisticadas en cada claro del monte y en cada playa, flota en el ambiente la sensación de que, antes o después, se pinche esta burbuja. Una explosión que sólo dejaría con vida a las programaciones más fuertes, las más longevas, mejor situadas y más potentes económicamente. Y, por otra parte, algún que otro festival boutique, entendiendo como tales a aquellas propuestas de pequeño formato, artesanales, hechas con cariño, amistosas con el medio ambiente, situadas en un espacio singular, sensibles y accesibles a todo tipo de discapacidades. Ingredientes todos ellos que se reúnen en el Vesu.

El principio del concierto de Curtis coincidió con la puesta de sol sobre el recinto fabril y sirvió como pasaporte a la nocturnidad. Todo ese razonamiento mío tan filosófico duró solo una micro centésima de segundo ya que, como consiguió demostrar Albert Einstein, la relación espacio-temporal es relativa. Fue un pensamiento fugaz. Después ya pude concentrarme en la música. Harding hizo temblar nuestros corazones con sus composiciones de raíz aclimatadas al siglo XXI. Sus canciones se sucedían como emociones individuales ocupando todos los perfiles y las aristas de nuestras almas.

Después salió Carlangas. Mezcló a Manu Chao con Tequila, el electro pop de casiotone con la cumbia, la copla y el autotune. Dinamitó etiquetas, nos puso a bailar. Dos propuestas (tres contando a La Paloma) muy distintas pero que entusiasmaron al mismo público de manera consecutiva. Ese es el encanto, así son los festivales de verano. Y nuestro verano tiene Vesu.