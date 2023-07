La Vega como recinto cultural

Hay un dicho popular que nos dice que "si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, ¡seguramente es un pato!". Y en esta misma línea podemos pensar que si La Vega funciona como espacio para la celebración de eventos culturales, exposiciones y conciertos, es un espacio para dedicar a estas actividades.

El festival musical Vesu, las exposiciones de los premios Princesa de Asturias, la celebración de la Noche Blanca, la Feria del Automóvil, la pasarela de moda Oviedo Tendenza, la Semana Profesional del Arte de Oviedo, el festival Experiencias Culturales Insólitas Link, el Festival de Artes Escénicas CAFCA. Incluso la Jornada de Exhibición Tecnológica del hub de la industria de la Defensa en Asturias, a pesar de celebrarse sin la asistencia de público, fue catalogada como un éxito, en buena parte gracias a haberse celebrado en este marco incomparable. Uno se pregunta qué más tiene que ocurrir en La Vega para que nuestros representantes políticos comprendan que el espacio de la Fábrica de Armas de Oviedo es el mejor contenedor para exposiciones, conciertos y la celebración de todo tipo de eventos, y que tiene la capacidad para ser el gran espacio cultural que necesita Oviedo, y también toda Asturias.

No hay evento que se celebre en La Vega que no resulte un éxito. Todos los visitantes se sorprenden y se maravillan con sus edificios, su arquitectura vetusta y la variedad de sus naves. Y eso ocurre sin la limpieza y rehabilitación de sus edificios, esos que esperan que alguien les quite las ramas, enredaderas, plantas, incluso árboles que los invaden. Y mientras vamos descubriendo este contenedor cultural y a la espera de que se nos muestre en su totalidad, tres administraciones mantienen el acuerdo para cercenar sus posibilidades invadiéndolo de viviendas, repartiéndoselo entre ellas y proyectando el paso de una carretera de cuatro carriles por su interior. Ni un plan para su empleo y desarrollo, ni un estudio de usos futuros, ni un análisis de las necesidades del entorno. Absolutamente nada salvo el millar de viviendas a meter a calzador. O setecientas, que viene a ser lo mismo.

Afortunadamente se empieza a hablar de su posible uso como Museo de los Premios "Princesa de Asturias", lo que no dejaría de ser una buena noticia si no fuera por las experiencias previas, con decenas de museos esparcidos por toda la comunidad, en su mayoría ya cerrados o casi sin actividad. Museo de la leche, del hórreo, de la madreña y decenas de centros de interpretación de cualquier cosa que algún alcalde consideró que podía caber en su municipio. Con este bagaje es más que razonable dudar sobre esta iniciativa, especialmente cuando se mantiene la parcelación del espacio y sin que se presente una sola idea de los contenidos para este museo.

Esta ciudad que tanto presume de su éxito turístico, que mantiene planes para la creación de nuevos museos y la ampliación de los existentes, y que tanto celebra el éxito económico de su sector de hostelería y que no vea este potencial, no tiene una explicación clara. Únicamente se puede entender si se busca el beneficio económico a corto plazo, el que resultaría de los planes de venta de suelo para vivienda.

Ni siquiera los millones de euros que esperan obtener quienes afirman ser propietarios de este espacio compensan el enorme valor cultural que supone y muchos menos las posibilidades que ofrece para la ciudad de Oviedo y para toda la comunidad autónoma. Y cuando hablamos de dinero debemos preguntarnos para qué quiere el gobierno central esa enorme cantidad. Bien podemos pensar que será para desarrollar los planes de vivienda para jóvenes que el presidente del Gobierno anunció: la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa. Esos planes bien podrán ser financiados con el dinero que se obtiene de la venta de la Fábrica de Armas de Oviedo, de modo que esta ciudad podrá estar orgullosa de su contribución mientras sus jóvenes siguen pagando los elevados precios de mercado de nuestra ciudad.

Para que haya un crecimiento de la población de Oviedo es necesario aumentar la actividad económica, y el espacio de la Fábrica de Armas de la Vega ofrece posibilidades muy difíciles de encontrar en otro lugar. Las actividades artísticas, culturales y de exposiciones son también recursos económicos de gran valor y pueden aportar a la ciudad de Oviedo un valor único para su desarrollo. Si somos capaces de integrarlo y desarrollar planes adecuados para estas actividades, podremos dejar un valor de futuro y convertir nuestra ciudad en un centro de atracción para visitantes y residentes. En nuestras manos está, y en la visión de futuro de nuestros gobernantes. No queda más que seguir recordándoles a quienes gobiernan que tienen en sus manos el futuro de la ciudad, para lo que deberían cambiar el protocolo firmado y poner la vista más allá del resultado económico a corto plazo.