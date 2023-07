A ninguno se nos escapa, por muy torpes y ciegos que seamos, que vivimos en una sociedad agresiva, rodeados de un ambiente de violencia, de agresiones permanentes, de todo tipo de formas hostiles y contra todo tipo de personas. Creo que no es necesario seguir hablando de algo tan evidente. Tampoco entraremos en el análisis de las distintas causas o deficiencias, o lacras sociales que provocan estas situaciones que aparecen de manera permanente, irracional y absurda en las redes, en los medios de comunicación, y lo que es más grave, en lo cotidiano de nuestras vidas.

Hace ya algún tiempo, aunque para muchos de manera silenciosa e imperceptible, vengo observando cómo semana tras semana aparecen en los distintos medios de nuestra región pequeñas noticias sobre agresiones, distintas formas de violencia, contra los sanitarios del HUCA; cierto es que puede darse muchos ámbitos profesionales y en tantos otros espacios sociales.

Pero me fijo de manera especial, por mi pequeña tarea como capellán del Hospital. No por haberla vivido de manera directa, pero sí que me afecta no solo por el contacto humano y cercano que tengo con tantos profesionales de la salud, sino también como parte de una sociedad que no deja de ser una extensión de lo que son nuestras propias vidas personales. Si vivo rodeado de violencia puede que sea porque yo la genero, o la tolero, o muchas veces la justifico. Por eso me duele y no puedo callarme, me siento indignado ante el acoso permanente que sufren muchos de nuestros profesionales de la salud; cada vez son más frecuentes distintas formas de violencia verbales, físicas, insultos, voces, desprecios...

Puede que a muchos nos pase desapercibido, pero pensad en la situación de tantos hombres y mujeres que día a día están en contacto con muchas personas de todo tipo, que arrastran seguro muchas situaciones de dolor o de incertidumbre, que viven situaciones de dolor o ansiedad, lo cual no justifica nada de lo que estamos diciendo.

No es en absoluto aceptable que un médico o una enfermera tenga que soportar día tras día discusiones no deseadas, gritos, gestos obscenos, incluso chantajes emocionales, que acaban alterando y dificultando su rutina diaria, su vida personal y familiar. Pero no faltan graves abusos verbales, incluso impertinencias telefónicas, palabras abusivas y comentarios ofensivos. Y por desgracia, semana tras semana, algún caso de agresión física que genera una situación de angustia moral y psicológica, aparte de otras lesiones, empujones, golpes, tirones de pelo, bofetadas, y algunas más graves. Todas estas formas de violencia y agresión impactan negativamente en nuestros profesionales de la salud y, por lo tanto, inciden o empobrecen el funcionamiento de todo el sistema.

Cuando hablas con ellos en los pasillos o en los despachos, la verdad es que por encima de la incomprensión, porque todos ellos son personas entregadas, analizamos muchos factores, como puede ser la falta de personal en determinados momentos, las expectativas erróneas o demasiado confundidas de muchos usuarios respecto al sistema sanitario.

Me imagino que este es un tema que ya se ha puesto muchas veces sobre la mesa, pero es imprescindible un compromiso de toda la sociedad, no solo de las autoridades, para frenar este fenómeno cada vez más extendido. Modificar normativas y legislaciones. Dotar de más medios a los servicios más problemáticos, potenciar la atención al paciente, una formación específica para detectar estas actitudes, desarrollo de habilidades sociales y empáticas, asertivas; pero vuelvo a repetir que con estas palabras no pretendo justificar una situación que es totalmente inaceptable, al contrario, quiero levantar una voz en favor de esos profesionales que, día tras día, tienen que soportar, de una manera callada, todo tipo de desprecios, insultos, agresiones, malas palabras y tantas otras situaciones que más que enriquecer nuestra convivencia están depauperando uno de los servicios elementales de nuestra convivencia en bienestar.