La "comedia sin título" y "el nombre de todos sus ahogados"

Nadie se pudo llevar a engaño antes de anoche. El actor Alberto Iglesias transmutado en el escritor Federico García Lorca se dirige directamente al público que llena el teatro Campoamor y dice: "Venís al teatro con el afán único de divertiros y tenéis autores a los que pagáis, y es muy justo, pero hoy el poeta os hace una encerrona porque quiere y aspira a conmover vuestros corazones enseñándoos las cosas que no queréis ver, gritando las simplísismas verdades que no queréis oír". Y lo que no quiere oír, por ejemplo, es el ruido de los tiros del barranco de Víznar, donde Lorca fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936, poco menos de un mes después del golpe de Estado que devino en guerra civil. En nada, sólo noventa años de distancia.

No queriendo oír todo eso, lo terminó escuchando. El Campoamor entero se conmovió cuando llegó el final de "Comedia sin título", a donde corresponden las palabras que incorporó un prodigioso Alberto Iglesias que llevó sobre sus hombros el peso de una producción cuyo estreno nacional acogió el coliseo ovetense que terminó aclamando el trabajo de una compañía como las de antes (12 actores sobre las tablas, ocho técnicos, una producción privada). Y lo hizo advertido por el propio Lorca (Iglesias): "¿Por qué hemos de ir siempre al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa? El espectador está tranquilo porque sabe que la comedia no se va a fijar en él". Pero sí se fijó. Este primer monólogo casi consigue un aplauso del personal que se juntó para ver teatro en una tarde tan calurosa como para haber acogido "el olor del mar".

Los aplausos se los repartieron, sobradamente, el trabajo denonado de Emilio Ruiz Barrachina, que se encargó de la dirección y de la dramaturgia, y el de Iglesias, el de "Hécuba", "Sócrates" o "Largo viaje del día hacia la noche".

Las piezas del "collage" que cosió Ruiz Barrachina (el texto que dejó escrito Lorca –sólo un acto– y la peripecia dramática de los últimos días del poeta en el mundo) lucen como un traje de alta costura. Lo que cuenta el escritor –esa defensa del teatro– conforma la base de la pasión y muerte posteriores. Ese es el añadido Ruiz Barrachina. El hombre de teatro, el de "decid la verdad sobre los viejos escenarios" es el que cae víctima de los soldados que asaltan la ficción que está sobre la escena. Y así la ficción se hace verdad y las palabras, ametralladoras.

El guion redondo de Ruiz Barrachina –Lorca a un lado y allá al frente la historia verdadera del asesinato– cuadra con la dirección del espectáculo. Barrachina elige un escenario desnudo –sólo hay una silla– porque los espectadores –los de verdad– no precisan de más escenografías y aditamentos. Y no lo precisan porque la iluminación (de Rafael Echeverz) es tan sólida como un metal pesado.

La dirección de Barrachina va del naturalismo más salvaje (el diálogo en que se planea el arresto) a la melancolía no disimulada (el enfrentamiento entre el asesino Antonio Benavides, un inmenso Javier Gurruchaga, y el poeta rozando el cielo de los poetas). Y este ir y venir deja al espectador como aupado en un interrogante.

Si Alberto Iglesias está gigante, también lo están buena parte de los secundarios: Gurruchaga y ese "Rojo, maricón" que tanto pavor produce cuando terminan los tiros; Ángel Héctor Sánchez, como salido de una comedia de Jardiel o de Neville, y un Enrique Simón, que es Ramón Ruiz Alonso, el diputado ultraderechista que entra en la casa de los Rosales para llevarse al poeta. Hace tiempo que no veía una función en la que se podía hablar precisamente de eso: de secundarios.

"Comedia sin título" toma aliento después de que Miguel Caballero realizara una investigación para centrar los implicados en el asesinato del escritor que nació hace 125 años, un trabajo que dejó escrito en "García Lorca. Basado en hechos reales". Su figura, hasta hace no mucho (Lorca ya es de dominio público), había estado controlada por la Fundación García Lorca. El paso de los años ha convertido en elemento de ficción aquello que fue la realidad más real de todas.

Barrachina no elude el paralelismo entre esos días posteriores al golpe de Estado de 1936 y los actuales. Donde comienzan las censuras ridículas como la de "Orlando, de Virginia Woolf" o la Buzz Lightyear o se establecen reglas de buen hacer para estos tiempos que están viniendo. Esos en los que Antonio Benavides y todos los demás fachas que se vengaron de Lorca (buena parte de ellos, familia directa) cobran el protagonismo que sólo le correspondía a Federico García Lorca, al mar y "al nombre de todos sus ahogados".

