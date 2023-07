Escapada playera

Me escapo hasta Gijón. Son las tres de la tarde de un sábado en el que el sol cae como plomo derretido, así que un buen baño en aguas cantábricas será maná para poros y cabellos. Y qué mayor dicha puede existir, despatarrado sobre toalla playera, secando en la solana, agradecido por esta inmovilidad placentera.

Cierro los ojos con la intención de abandonarme, de quedarme únicamente a merced del sonido del vaivén de unas olas en bandera verde y de unas gaviotas que esta vez, lejos de ser impertinentes, regalan momentos de serenidad.

Hete aquí que a escasos segundos de relax, siento unos pies que arremeten contra la arena y que deciden a pararse a mi lado. De soslayo compruebo que se trata de un mocito con el móvil pegado a la oreja y de sopetón me veo obligado a oír sus variados juramentos lanzados al aire, que parecen vayan a quedarse flotando en el ambiente, ya viciado de milenios. El receptor y su emisor deberían indemnizarnos por sus improperios. De momento, me conformo al notar que el mocito feliz desplanta su trasero. Respiro aliviado cuando se aleja.

Al momento llegan a ocupar el lugar vacante una pareja "cuqui" de mediana edad. Percibo que están "enmorrados" (vocablo diferente a enamorados) básicamente por su escueto diálogo: –¡Que no me ralles, tío! ¡Que pases de mí!"

–Vete a tomar por... (piiiiiii). Acto seguido, uno se va hacia ese trozo de la anatomía humana aludida. La otra parte enfila hacia San Pedro.

Impasible, me empeño en disfrutar de mi momento de asueto. Me parece sacrilegio desaprovechar el magnífico día de verano que se me brinda, siempre creo que los malos rollos pueden esperar y por supuesto rehuyo el exhibicionismo gratuito que otros, sin gota de pudor, van depositando aquí y allá.

Pero como no hay dos sin tres, vuelvo a sobresaltarme cuando aparecen unos nuevos vecinos. Un matrimonio entrado en años: él, porta nevera, hamacas y sombrilla, mientras que ella acarrea una bolsa tan enorme como la pamela que lleva puesta. Por cierto ¡voto a bríos que nunca vi complemento más colosal! Lo mismo nos podría tapar a todos en el diluvio universal como salvarnos si se reconvirtiera en arca. Entre gritos y recriminaciones sacan a relucir relaciones familiares (tu cuñado es un imbécil), gustos gastronómicos (¿el pulpo de la tasca?: ¡para ti todo!), apetencias espaciales (¡que te digo que pinches aquí la sombrillaaaa!) o asuntos ergonómicos (hala, hala ¡atraviesa bien la hamaca, mujer!).

Para mi disgusto, me sobresalto con otros griteríos y excrecencias varias. Realizo una exploración auditiva que me lleva a descubrir la procedencia del chun-chún atronador. A unas seis escaleras más allá, poligoneros de playa se despachan a gusto con el Bizarrap, el Quevedo y el Daddy Yankee. ¿De dónde demonios sacan altavoces mínimos de vatios máximos? Es todo un misterio y por un ligero instante me atrae la idea de que me asesoren ya que en la parroquia andamos faltos de óptimos artilugios acústicos.

El tiempo se agota y mi paciencia también, me pongo en pie a fin de volver al nido ovetense, del que no debí salir, cuando la voz de un viejo amigo resuena desde la cima de la Escalerona: "Galán, ¿pero qué haces ahí llamando la atención?"

No le entiendo y busco entre tanta flora y fauna, ¿a quién habré podido impresionar? ¡Será cabrón! Ahora caigo: soy el garbanzo negro que no impregna su piel con tintes demoniacos, que tatúan imágenes de mal gusto o palabros en sanscrito, pero esto…, esto lo dejo para otro día.