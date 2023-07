Gafas de cristales planos y maletas vacías

Este atuendo fílmico, bastante corriente en muchas películas, es el que parecen llevar en el gobierno de la Universidad de Oviedo. Es decir, unos medios de falsía que me produjeron siempre desprecio al visionar muchas películas. Así veo yo a las autoridades rectoras de la Universidad asturiana, sin posibilidad alguna de corregir su visión y con menos carga de sabiduría que la que se puede adquirir con esas gafas falsas y utilizar el contenido de los aludidos bamboleantes, por vacíos, bagajes.

Esta figurativa comparación o imagen es más que perfecta para quienes han destruido, ya oficialmente, la docencia de una de las mejores Escuelas Superiores españolas, Minas Oviedo. Ni han pretendido corregir su falsa visión ni estudiaron unos cuantos manuales para enterarse en qué consiste la carrera de Minas, Ingeniería Superior, que tanto bien ha hecho donde se precisan conocimientos de altura para producir o utilizar la energía, saber cómo se extraen y concentran las menas metálicas y los materiales no metálicos, se producen y transforman metales y aleaciones, se explotan los combustibles, o se estudia la provisión de agua de la Tierra.

El mantenimiento del cascarón de la Escuela para satisfacer los títulos de los matriculados antes de esta resolución, así como ganar tiempo para invadir con armas y bagajes un edificio, hace más de 30 años deseado. El único fin es sentar los "reales" en una Universidad, la nuestra, desgraciadamente pobre como generadora de formación y creadora de conocimiento (ver ránkings internacionales). Qué mentira la afirmación aireada del uso del edificio Minas para dar espacio a carreras ovetenses con mayor matrícula, como está publicado en un número abundante de medios de comunicación, desde hace un año. La Universidad tiene abundante espacio sobrante en los diversos campus.

La actuación abusiva de los responsables tendrá el recorrido de su mandato político, lo que no impedirá el mal que pretenden hacer. Y creo decir bien, al ser marionetas, gustosas por envidia, de los mandatos de quienes ven en Minas Oviedo, y por ende en sus graduados, un grupo clasista y un baluarte de la oposición al "stablishment", en vez de una institución de relevante mérito demostrado, en la que se han titulado, entre muchos, insignes políticos, como el presidente socialista Javier Fernández o el exalcalde de Oviedo, de opuesto signo político, Gabino de Lorenzo.

Por tanto no piensen estrategias en la marcha atrás, ustedes retrocederán en cuanto la verdad se imponga y no se use la insigne Universidad de Oviedo como institución de apoyo político, sino fuente de conocimiento y generación de riqueza. Entiendo que es difícil cuestión la pretendida autonomía, al depender sus dineros de los presupuestos que son aprobados por el Principado de Asturias. Un monto de más de 200 millones para poco más 20.000 alumnos, lo que supone cerca de 10.000 euros€ por alumno, utópica beca que ustedes otorgan en base a una selección más que dudosa. Hay que pensar en algunas graduaciones técnicas con niveles de abandono superiores al 50%, al menos cinco en uno de los campus importantes, lo que supone tirar el dinero de esas becas, que tal como se hace en universidades importantes, deberían devolver los adjudicados o pedir cuentas a los adjudicantes, por su pésimo método de selección .

En cuanto a la acción destructora que describo desde el principio, ¿hay tiempo para reparar?. Se lo darán hecho a estos deficientes gestores cuando políticos honestos se hagan cargo del Gobierno de Asturias, sean del signo que fueren.