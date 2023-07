Melendi vuelve a casa y cuenta tres

Presentado el programa de las fiestas de San Mateo de Oviedo los cantantes Melendi, Quevedo y David Bisbal figuran como cabeza de cartel. Pero las entradas para el concierto de Melendi el 20 de septiembre se agotaron nada más salir a la venta y rápidamente la organización firmó otro concierto para el día 19 en el Recinto de La Ería. Volvió a pasar lo mismo, "sold out" nada más salir a la venta. Se acaba de anunciar otra fecha más para el 17 de septiembre y está a punto de agotarse. La pregunta es ¿Melendi da para tanto? Pues parece que sí. Son ocho años sin volver a Oviedo y en este margen de tiempo sus fans han crecido exponencialmente.

Hay que reconocer que durante la última década Melendi ha cuidado mucho su carrera discográfica en todos los aspectos. En primer lugar, formar parte de un talent show como "La Voz" le ha dado visibilidad entre un público más heterogéneo, pero para que te fichen en este juego tienes que dar audiencia y Melendi lo sabe hacer. Es muy activo en redes sociales y sus opiniones y sus comentarios sobre acontecimientos le han convertido en el "colega" desde su primera aparición en el programa (2012). Más audiencia le han dado las tres ediciones en las que ha participado de "La Voz Kids", pues si te ganas a los niños también te ganas a sus padres. Y parece que a Melendi los niños le gustan. Ahí ya suman muchas entradas vendidas para esos fans que con el paso de los años siguen siendo fieles.

También es cierto que musicalmente su carrera ha mejorado muchísimo y recuerdo un antes y un después desde el disco "Lágrimas desordenadas". Aparte del "Jardín con enanitos" hubo una canción titulada "Cheque al portamor" que me impactó por la tremenda producción musical: letra (muy currada), arreglos, sonido y coros espectaculares, amén del videoclip que fue todo un cortometraje de mucho calado.

El aforo del Recinto de la Ería ronda las 9.000 localidades, por lo tanto, 27.000 espectadores en los tres días tiene sentido en un artista que en sus últimas giras ha arrasado en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. En las próximas fechas, y antes de Oviedo, actuará en festivales de muchísimo aforo y prestigio como el "Starlite" de Marbella, el "Idilic Festival" de la Costa Brava, el "Morriña Fest" de A Coruña o el "Menorca Live Festival", entre otros. Todos ellos con un aforo superior al del Recinto de la Ería ¡Qué menos que le acojan en su tierra como Dios manda! Espero que no se haga excesivo negocio con la reventa de entradas, porque a 32 euros son baratas, y si no hubo control, en cuanto a limitar el número de localidades vendidas por cada comprador, alguien va a hacer el agosto.

El "Bono Cultural Joven" sigue vigente hasta el 30 de septiembre y todos aquellos que cumplen 18 años se pueden beneficiar. Está claro que el público joven tiene muchas ganas de fiesta y de conciertos. Solo hay que ver la proliferación de los festivales en los últimos años.

Melendi está encantado de presentar su gira "Cerrando Cicatrices", que contiene éxitos de sus diez discos, siendo el último el simbólico 10:20:40, con números que representan los 10 discos de su carrera, vigente durante 20 años y su edad (40 años).

La cita triple en Oviedo se prevé que será una gran fiesta y todo un acontecimiento por el que Melendi se muestra ilusionado, pues representa la acogida con los brazos abiertos de sus paisanos. Él mismo ha grabado un vídeo en sus redes sociales para agradecer personalmente el recibimiento de su tierra natal. También ha publicado en Instagram el mensaje: "Sin palabras, la segunda fecha agotada también en horas. Después de tanto tiempo estamos –hablo en nombre de todo mi equipo– EMOCIONADOS no, lo siguiente. ¡Qué increíble que estas cosas nos sigan pasando después de 20 años !!! GRACIAS ??". Al enterarse de la tercera fecha rápidamente publicó ¡QUERÍAIS TERCERA FECHA Y AQUÍ LA TENÉIS". Sin duda, será un acontecimiento muy importante para su carrera musical y para sus fans asturianos.

"Siempre que vino aquí fue histórico, este año va a ser brutal", dicen los fans

"Siempre que Melendi vino a San Mateo fue histórico; tanto en la Ería como en la Catedral. De hecho, hay conciertos que se recuerdan como los mejores de San Mateo y que después de ocho años sin estar por aquí vuelva Melendi, es brutal". Andrés Trillas, ovetense de 23 años, ya tiene su entrada para uno de los tres conciertos que va a dar el artista en su ciudad natal. Trillas fue de los miles de fans que se quedaron sin entrada al agotarse el papel de la primera fecha, y da las gracias de haber llegado a tiempo para la segundsa. Trillas, como muchos seguidores de Melendi, tiene claro que si ha conseguido agotar todas las entradas "es porque lleva muchos años sin venir". Eso, por delante. También juega a su favor "que es asturiano" y, sobre todo, añade, que es "un cantante que atrae a todos los públicos". Otra de las seguidoras del cantante que tiene entrada para el segundo día de recital anunciado por el Ayuntamiento es Isabel Llorca. Ovetense de 21 años, es fan de Melendi desde su infancia, y no duda en compartir su emoción. "Me he cogido la entrada porque me gustan mucho las canciones de Melendi desde que era pequeña y porque me parece una buena experiencia", sostiene. Para ella, el concierto representa una oportunidad única de disfrutar las canciones que han sido parte de su vida. Intentó sin éxito sacarse su localidad nada más que se anunció el recital en la noche grande de San Mateo (20 de septiembre), pero fue imposible. Tuvo suerte en la segunda ronda. Sofía Pinto (ovetense, 22 años) lo consiguió a la tercera. Se había quedado con un palmo de narices tanto para el recital del 20, como para el del 19. Ahora resulta que por esas cosas del destino será la primera de sus amigas en aplaudir al cantante (el 18 de septiembre, tercera fecha anunciada). En su caso se siente especialmente conectada con Melendi por las canciones que le recuerdan a su infancia. "Siempre me han puesto sus temas porque a mi madre le gustaba y ha sido uno de mis cantantes favoritos desde que tengo memoria". "Sobre todo", dice, "me recuerda a cuando era pequeña, porque ponía sus canciones en los viajes". Para ella, el concierto representa un reencuentro con su pasado y una oportunidad de revivir momentos especiales a través de la música. En todo eso está la clave de Melendi. Y quizá en algo más.