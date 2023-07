De Mori a Mori

La mañana que juraba de Consejero (¿cultos quieren suprimir Ministerio Cultura?) tuve la llamada, jocosa sorna, de Rafael Fernández: "Ni se te ocurra venir de chilaba". La chanza no preveía que se me ocurriese la fórmula supuestamente asturianista ni la republicana, aunque en todas las aguas me había bañado, que constato ahora buscan foros varios. Como hay gente "pa too" resulta que hubo yanquis dudando del juramento de Lyndon B. Johnson por hacerlo en Dallas con Biblia, ¡católica!, de la familia Kennedy. La portavoz del Vox ovetense juró ante crucifijo casero sin aclarar si estaba bendecido o buscaba simple interpretación semiótica. Barbón prometió espectacularmente previo beso al Segundo Testamento, terminología del teólogo dominico Gustavo Gutiérrez. Cuestiono que la promesa solemne reafirme intimidad, creyente o increyente, y aún sentimientos astures/republicanos cuando Asturias es nuestra tierra y Felipe VI único Jefe del Estado. No vale, en cualquier caso, jugar a gato/ratón ni es vez para erráticas ni poderosas convicciones, dígalo el Constitucional o el porquero.

Pasado un año, comenzada la campaña municipal, tuve otro telefonazo del querido Rafael: "Eres demasiado blando, así perderás". La tarde en la Plaza Catedral, donde el barrio clarineano de Encimada, también descrito en Canella, Rafael se pasó alzando, gestual, un sobre o cuadernillo de cerillas del merchandising pepero: "¡En el puesto 13 va Mori, que con palos de hockey da palizas y con Luis Riera reparte fósforos no para iluminar sino para quemar Oviedo!" Hubo aplausos pero no míos, empeñado en la centralidad que él mismo predicaba. Pretendía yo aprovechar, como en judo o tenis, el contrapié de Riera abandonando UCD por la confortable AP, y no quise arrastrarme por sempiterna demagogia de mítines electorales. Al día siguiente, el mismo Presidente del Principado se autocriticaba sosteniendo que Luis e Ismael le visitaron, mostrándose personalidades serias. Ya en alcaldía comprobé que la rectificación rafaeliana correspondía mejor, Riera, al que había visto llorar en el funeral de mi padre, e Ismael, al que aplaudí en la cancha al costado del hogaño Reconquista y/o en el Palacio de Deportes, digno sucesor en el Cibeles del carismático Armando Álvarez. Ismael trabajaba en Banco Valladolid, nieto de socialista y su buen padre, alto empleado de Cajastur, al que conocía del inolvidable equipo de José Ramón Fernández Cuevas… Ni Riera ni Mori abrazarían hoy, supongo, discriminaciones y antieuropeísmo del tácito Vox/PP. ¡Cuánto agrada la distinción de la Abogacía Española a su hermano Pablo, con el que, además de principios profesionales, comparto entusiasmo por un tal Puccini! (¡Oh, José María Mori Menéndez, sufridor de ictus como yo!¡Oh despacho Uría 29, Luis Vega Escandón y Ramón…! ¡Ay, Paco Mori y Cambridge en Oviedo!)