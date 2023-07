Escribo estas líneas para dirigirme a todos los ovetenses, pero, especialmente, a quienes me disteis vuestro apoyo el 28 de mayo para conseguir un gobierno estable en Oviedo. Sin duda, la mayoría absoluta que logramos gracias a vuestros votos ha librado a nuestra querida ciudad de todas las tensiones que se provocan cuando se debe negociar con otros partidos con planteamientos más radicales.

Ahora estamos ante unas elecciones generales y quiero reclamar de nuevo el respaldo de los ovetenses, en este caso, para que Alberto Núñez Feijóo tenga la mayoría suficiente para poder gobernar sin ataduras y llevar adelante el proyecto del Partido Popular, que es el que necesitamos los españoles para reconstruir el clima de convivencia y de progreso en nuestro país. Los grandes triunfos se consiguen sumando éxitos menores. Por eso, el objetivo inmediato para el que pido vuestro apoyo es lograr que Feijóo tenga el respaldo mayoritario de los ovetenses, en la misma proporción o más, del que obtuve en las pasadas elecciones municipales.

Estoy convencido de que una razón fundamental para alcanzar la mayoría absoluta en Oviedo fue que los ciudadanos entendieron que, realmente, mi candidatura representaba la sensatez que todos queremos para la vida política y social de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Y creo que hoy ya nadie duda –ni siquiera los más alejados de la posición política del PP– que Alberto representa la alternativa sensata que España necesita para frenar una deriva sin sentido que pone en cuestión los principios de convivencia de la Transición, que genera crispación y confrontación política y social y una gestión que nos está llevando a una situación económica que cada vez se aleja más de la senda de la recuperación.

No oculto que tengo un cariño especial por Alberto, al que conozco y valoro desde hace ya muchos años, pero con esta petición que hago a todos los ovetenses confieso que actúo con más egoísmo que amistad porque, realmente lo creo, los intereses de España y de Oviedo estarán mejor defendidos con él en la Presidencia del Gobierno. Votándole a él, los ovetenses estaremos eligiendo, no sólo al candidato que puede resolver los grandes problemas que padece nuestro país, sino también las asignaturas pendientes que tiene nuestra ciudad por la continua marginación a la que nos han sometido los gobiernos socialistas del Estado. Por eso pido al 42,52% de los votantes de Oviedo que en mayo me dieron su apoyo que ahora apuesten por la sensatez de Alberto Núñez Feijóo para que en nuestro municipio consiga esa mayoría absoluta de sufragios que debe trasladarse al resto del país. Y les pido algo más: que hagamos campaña para captar más votos, a la derecha y a la izquierda, con el fin de lograr el más amplio respaldo a un candidato que en estos momentos no es el líder de un partido; es el líder de todos los españoles que deseamos volver a la senda de la convivencia, de la razón, de la seriedad, de la responsabilidad y, repito, de la sensatez. No son unas elecciones de siglas o ideologías; son unos comicios para recuperar el sentimiento y el progreso de la España que hizo la Transición y que hoy debe dejar atrás a quienes se han alineado con los que apuestan por el frentismo y los pactos con el independentismo y Bildu, con el único interés de perpetuarse en el poder.

Todos los miembros del Gobierno municipal de Oviedo vamos a trabajar intensamente en la calle y en todos los foros a nuestro alcance para conseguir que Alberto llegue a La Moncloa con el suficiente respaldo para no tener que hacer cesión alguna en la defensa de su programa, que es el programa de futuro para España. Vamos a trabajar con tanto entusiasmo como lo hicimos en las elecciones municipales para llevar a cada ovetense las propuestas de Feijóo con la plena convicción de que estamos ante unas elecciones en las que no se debe votar con el carnet partidista sino con la cabeza, el corazón y la esperanza: cabeza para analizar sin cegueras ideológicas la pésima gestión del desgobierno de Sánchez; corazón, para sentir los mismos latidos que nos unieron para buscar la concordia de la Transición; y esperanza, porque este país tiene que conseguir salir del laberinto de perniciosos intereses de independentistas, extremistas y personajes cuya única vocación es su propio bien y no el de los españoles.