Verano, cuidados para la piel y el cabello

El verano es una de las estaciones del año en la que debemos prestar mayor atención al cuidado de nuestra piel y cabello. Son más de trece semanas en las que estamos expuestos a una serie de condiciones medioambientales extremas que pueden perjudicar seriamente su apariencia y salud. El calor, la exposición continuada al sol, el agua del mar o el cloro de la piscina hacen que la piel y el pelo sufran y se dañen si no seguimos unos cuidados básicos.

Médicos y dermatólogos nunca se cansan de repetirnos, año tras año, que debemos protegernos de los rayos del sol. En este sentido, tanto mi excelente equipo de colaboradores como yo nos sumamos siempre a esas campañas de concienciación.

Es verdad que el hombre cada vez se cuida más. Basta ver las cifras de ventas de cosmética masculina para rubricar esta afirmación. Desde 2012 se han incrementado en un setenta por ciento, en parte por el envejecimiento de la población, pero también por la necesidad del hombre de sentirse bien y cuidar y potenciar su imagen personal. No obstante sigue habiendo un porcentaje no pequeño de la población que desoye la importancia que tienen ciertos cuidados básicos. Se me viene a la memoria una frase del profesor Carles Muñoz Espinalt, padre de la psicoestética, que defendía que quien deja de actualizar su propia imagen, empieza a vivir como un marginado, porque actualizarse es rejuvenecer.

Hoy más que nunca los profesionales que nos dedicamos al cuidado de la imagen personal asesoramos, sugerimos y aconsejamos a nuestros clientes qué necesidades y soluciones tiene en función de su tipo de piel y cuero cabelludo. Aspectos esenciales a los que sumamos la barba, tan de moda en los últimos tiempos. Jamás imponemos nada, nuestra misión es descubrir al hombre nuevas facetas de sí mismo que le potencialicen, le singularicen y le hagan sentirse a gusto.

Llama la atención que, en general, jóvenes y adolescentes están más concienciados y se cuidan más quizás porque imitan comportamientos de sus ídolos, como los futbolistas, que están a la última en tratamientos y son líderes difusores de modas y tendencias. De esto doy fe gracias a mis casi tres décadas acompañando y atendiendo a los integrantes de la Selección Española de Fútbol.

La sal del mar puede modificar o alterar el color del pelo además de resecarlo, el cloro de las piscinas resulta nocivo para las fibras capilares y alteran su color, y la exposición al sol daña las fibras de queratina que hay en el tallo del cabello y es especialmente perniciosa para el cuero cabelludo.

Para prevenir todos estos efectos negativos existen infinidad de productos de cuidado específico para cada tipo de persona en función de su piel y su tipo de cabello que los dermatólogos recomiendan. A esto hay que añadir además unas reglas básicas, sencillas de cumplir, como no prolongar más de media hora diaria la exposición al sol, cubrirse la cabeza con un gorro o sombrero, cuidar la alimentación siguiendo una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas, e hidratarse concienzudamente bebiendo agua.

Aplicar protectores solares por todo el cuerpo, aclarar bien el pelo después de un baño en el mar o la piscina y emplear champús purificantes, acondicionadores, aceites o sérum y usar mascarillas capilares son productos que debemos tener en nuestro neceser básico durante estos meses de verano.

Que nadie se estrese con todo esto. El verano es para disfrutar de un merecido descanso pero no podemos olvidarnos de algunos cuidados que nuestra salud necesita. No esperemos a tener que reparar las anomalías que puedan sufrir nuestra piel y nuestro cabello cuando podemos empezar a protegerlos desde ya mismo.