A las puertas de las Elecciones Generales, con tanta información que se recibe, cuesta un gran esfuerzo discernir la verdad de la mentira. Si un político acusa a otro de mentir, y el otro al uno, para el ciudadano observador que no sienta preferencia por uno u otro, la situación le puede provocar hartazgo, pero ¿cuál es la reacción adecuada ante una mentira? Complicado y a gusto de cada cual. Mejor centrarnos en poner unas ideas básicas sobre los asuntos que nos afectan.

Si miramos con perspectiva, el mundo que nos ha tocado vivir, estaremos de acuerdo que vivimos en el continente más desarrollado social y económicamente de los que hay, Europa y además, en uno de los mejores países que nos podía tocar, España. No nos podemos quejar en la lotería de más de 200 países de este mundo que se conocen. El sistema democrático nos permite al pueblo participar y elegir la organización del estado. Por suerte, este edificio del estado democrático se lleva construyendo desde hace más de 4 décadas y no es cosa banal porque no todos los países lo disfrutan y no es cosa banal porque tampoco nosotros lo llevamos ejerciendo tantos años y, por tanto, si queremos mantener y fortalecer la democracia como garante de nuestro bienestar y de las generaciones futuras, debemos aprovechar las elecciones para defenderla y no hay mejor manera, que ejerciendo el voto.

Las distintas formaciones políticas que se presentan a las Elecciones Generales en España, manifiestan su visión de país y la defensa de sus principios, de sus valores, de sus intereses, de su ideología, etc. No se trata de quién es bueno ni malo, como tampoco se trata de que te guste personalmente más o menos quién sea el cabeza de lista. Se trata de defender unos u otros intereses y se trata de identificar quién defiende esos intereses que tú quieres proteger. En definitiva, se trata de hacer política, y por eso las Elecciones Generales son, junto a las Europeas, tal vez las más importantes, porque en ellas tenemos la posibilidad de elegir hacia dónde queremos ir como país y como comunidad política en el caso de la Unión Europea. En este punto es donde están las diferencias políticas, las diferencias ideológicas.

A grosso modo, desde los partidos de derechas, se apuesta por poner en primer lugar la economía y aunque a veces no suceda, todo gira entorno a una bajada de la presión fiscal. A partir de ahí, el resto. Es sencillo deducir que eso interesa a quién tiene medios económicos suficientes para poder cubrir el resto de sus necesidades. Es una postura, que entiendo que se pueda defender desde el individualismo si tu poder adquisitivo es elevado, pero difícil de comprender en caso de que necesites de un Estado que te ayude a cubrir tus necesidades vitales. En el caso de los derechos sociales, en España, es realmente complicado entender la postura de los partidos de derecha (hoy fundamentalmente PP y Vox) y su feroz resistencia a derechos que se han ido incorporando a nuestras vidas como las leyes del divorcio, aborto, matrimonio homosexual o recientemente la eutanasia. Leyes que otorgan libertades y no obligaciones.

Al otro lado, están los partidos de izquierdas. Voy a hablar del que conozco, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un partido con más de 144 años de historia en nuestro país, con compromisos irrenunciables como la libertad y la democracia, la lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades y la solidaridad. Solidaridad y progresividad que son las líneas principales de nuestras políticas económicas y fiscales. El objetivo es que todas las personas podamos desarrollar nuestro proyecto vital y para eso, se debe fortalecer, progresiva y solidariamente el sector público porque sino es imposible mantener ni mejorar nuestra educación y sanidad públicas, universales y gratuitas, o el estado del bienestar, o unas pensiones dignas, o una justicia y unos servicios públicos eficientes, o unas infraestructuras adecuadas, o un Estado que ayude a la ciencia para que esta sea la impulsora de una industria verde y sostenible para las generaciones futuras, o simplemente, para tener la capacidad de responder a crisis socioeconómicas, como las vividas como la pandemia del Covid19 o la guerra en Ucrania. Un partido volcado en reconocer y otorgar derechos sociales.

Por todo esto, si estas en la indecisión de votar, te animamos a que participes en las votaciones de este próximo domingo, que te abstraigas del ruido y que lo hagas en base a tus convicciones, a tus principios, a tu ideología, porque de las urnas saldrá un Gobierno, blanco o negro. Tú eliges quien es el blanco.