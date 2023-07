Comprensión lectora en el colegio Veneranda Manzano

"Si tuviera hambre y estuviera desvalido no pediría un pan, sino medio pan y un libro", García Lorca, Federico

Cuánto me ha prestado la noticia de medio nacional de que los escolares asturianos están a la altura de los fineses en comprensión lectora ¡Y muy por encima del resto de la UE! ¡Ojalá los adolescentes superen de paso la adicción a los Ipad! Alejandro Duque Amusco me señala: "Un pueblo que no lee está muerto, y el que lee mal, enfermo. Te lo dice este amigo que ha sido años profesor de Lengua española en Cataluña".

Aunque fui Consejero de Educación ignoro cómo calculan índices. En mi tiempo, las competencias se reducían apenas al voluntarismo de Avelino Martínez que luego me acompañaría de Vicealcalde, al que mucho debo, y debió haberme sucedido si hubieran aceptado la dimisión que formulé. Avelino habría cosido yerros que resisten tras cuatro sucesores.

La noticia es, en cualquier caso, diríamos, agua bendita, pues ensalza a colegio muy querido, el Veneranda Manzano. Bien recuerdo las palabras de Álvarez Areces, entonces director provincial: "Procura que los próximos suelos sean llanos para mejor construcción". El lugar, cuestos al margen, es maravilla, colindante con Parque de Invierno que rescaté de idea de Villamil, concejal con el remoto (¡Siete alcaldes antes que yo!) Alonso de Nora, las piscinas de San Lázaro y la pista de Atletismo, que entusiasmaba a Samaranch, legendario Presidente del Comité Olímpico (COI). Pertenecí semanas, pocas por mis otras obligaciones, a la comunidad escolar, en la que recuerdo al director, a responsables de Música y Deportes y a Benjamín Rivaya, Decano de Derecho, que intervenía por escolarización filial. Los queridos Yolanda Vidal, Miguel Niño, Maricarmen Masip, Graciano García y José Enrique Menéndez, Alfayatu, compartieron emoción de la noticia. La fabulosa pianista, luchadora ejemplar contra ELA que fue concejala me señala: "Tiene dirección magnífica y el profesorado trabaja de manera transversal. La comprensión lectora es fruto de esfuerzo conjunto en las asignaturas".

Aquella soleada tarde de la primera piedra, asistió, elegante en su ceguera, la primera mujer asturiana diputada, que lo fue en 1933. Estaban su hija y su nieta, de una familia que, en cursos siguientes, donaría preciada biblioteca que, bien manejada, veo ensalzada en "El País".

¡Cuánto les hubiera prestado la competitividad tan elogiada de su colegio a Veneranda y a sus descendientes! ¡Cuánto la utilidad de su Biblioteca! La pariente más próxima geográficamente estará en Burdeos pero, como ya escribí aquí por el estudio de Lioba Simon Schumacher, ignoro con qué apellido la habrá rebautizado su marido francés.